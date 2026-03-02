不會學乖？ 北韓譴責美斬首哈米尼 金正恩或將更執著加強核武

北韓領導人金正恩。（法新社）

繼今年1月份委內瑞拉總統馬杜羅被生擒，如今伊朗最高領袖哈米尼也遭斬首，美國打擊以中國為首的反美陣營態勢積極，獨裁世界「皮皮挫」。不少人點名可能是川普下個目標、中國的另外一個小弟北韓，領導人金正恩對今年以來發生的地緣政治事變顯然相當不安，但有專家學者分析指出，金正恩很可能不會從哈米尼身上學到教訓，川普政府的行動也許會讓金正恩更加執著於加強核武力量。

根據《韓聯社》 報導，美國、以色列228聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，成功斬首哈米尼及數十名軍政高層，震驚國際。消息一出，北韓馬上發布聲明譴責美國和以色列是「流氓」。南韓社會有許多人認為，近來這些地緣政治事變讓金正恩被改威脅，美國將來可能也會以「消除北韓核威脅」為由，來對金正恩進行斬首行動。

但進一步分析金正恩態度，出現了兩派說法。一派指稱金正恩會對美國更加警惕，談判難度恐變大。從事北韓研究已有20多年的慶南大學遠東研究所教授任乙哲（임을출）表示，平壤現在可能認為談判本身存在分險，過程不順利金氏政權就會動搖，那倒不如專注恐顧自身核武國地位，金正恩對發展核武的執念恐會加劇。

另一派則稱，北韓反而會被嚇到同意與美展開談判。專業是北韓外交與軍事的梨花女子大學朝鮮研究所教授朴元坤（박원곤）表示，北韓不排除將對話當作一種「管控局勢」的手段，當前就是避免與川普政府正面發生衝突，回頭看川普去年初重返白宮以來的北韓對外發言就能發現，平壤一直避免批評川普，昨天發布的譴責聲明也沒有直接針對川普本人。

