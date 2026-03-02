為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    惹錯人了！ 前美軍司令揭伊朗錯估川普底線

    2026/03/02 15:01 編譯陳成良／綜合報導
    前美國中央司令部司令麥肯齊。（美聯社資料照）

    《紐約時報》1日刊登前美國中央司令部司令麥肯齊（Kenneth F. McKenzie Jr.）的客座專欄。麥肯齊指出，伊朗長期誤判美國總統川普的動武決心，並錯估此次軍事行動的代價。他認為，美方目前在對伊行動中握有優勢，若重啟談判，條件不應再對等。

    麥肯齊在文中以伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡作為情勢轉折點加以論述。他表示，伊朗過去習慣以拖延與代理人戰術應對美國，但此次低估了川普的決心。他將美軍目前的打擊行動，歸因於伊朗長期的拖延戰術，並指出自2020年擊斃伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassim Suleimani）後，川普已確立不受伊朗牽制的強硬立場。

    針對戰場後續，麥肯齊評估，伊朗近期的反擊多屬地方指揮官的預先授權行動，隨著區域國家表態施壓，其軍方的報復力道將面臨挑戰。他分析，在高階升級選項有限的情況下，伊朗可能採取非對稱戰術，例如在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）佈雷以干擾全球能源運輸，或動用其海外網絡。麥肯齊直言，這些舉動將對全球經濟與美國國安構成實質風險。

    主張結束對等談判 施壓促成改變

    在戰略目標上，麥肯齊主張美國不應再與伊朗進行平等的對話，而應要求德黑蘭終止核計畫、限制飛彈發展、約束代理人武裝，並承認以色列的生存權。他認為，持續施壓可能為伊朗出現替代政治選項提供空間，而哈米尼的身亡或許為此提供契機，但他並未對後續發展給出確切預測。

