爭分奪秒！避免彈藥耗盡 美國全力衝刺完成對伊朗行動

美國海軍飛彈驅逐艦「小彼得森號」發射1枚戰斧巡弋飛彈。（法新社）

美國和以色列以絕對優勢的空中武力，幾乎殲滅伊朗領導層，美國總統川普表示軍事行動可能持續1週以上。然而，專家指出，美國正在迅速消耗防空飛彈和其他彈藥，日益減少的彈藥儲備可能會限制川普的選擇。

《華爾街日報》1日報導，當美軍參謀首長聯席會議主席凱恩向川普闡述對伊朗發動大規模、長期打擊的風險時，已特別指出彈藥儲備的風險。如今，美國正全力以赴摧毀伊朗的飛彈和無人機攻勢，以免無法抵禦德黑蘭報復，這項策略正面臨考驗。

據了解，美國防空飛彈的具體數量屬於機密，五角大廈稱之為「彈藥庫深度」，但在與伊朗及其中東代理人組織之間反覆發生的衝突，一直在消耗美軍在該地區的防空資源。

自2月28日以來，美國及以色列對伊朗境內一系列領導層和軍事目標進行猛烈轟炸，其中包括飛彈發射裝置、無人機和機場。美以率先發動攻擊的原因之一，是為了削弱伊朗使用飛彈和無人機報復的能力。

儘管伊朗目前的報復行動比去年12天戰爭中更為零散，當時伊朗發射500多枚飛彈和更多攻擊型無人機。然而，華府智庫「史汀生研究中心」資深研究員格里科（Kelly Grieco）直言，美國現在面臨的其中一個挑戰是，應對伊朗飛彈和無人機的反制彈藥消耗速度非常快，「我們使用的速度遠遠超過補充的速度」。

2024年，隨著美國陸軍部隊在以色列部署「薩德」系統，以保護以色列免受伊朗威脅。「薩德」系統也部署到約旦，目前許多美國作戰飛機都部署在約旦。五角大廈面臨的主要挑戰之一是保持充足的「薩德」攔截飛彈庫存。此外，美軍也在南韓和關島部署「薩德」系統，以嚇阻北韓和中國。

五角大廈也在加緊補充「愛國者」和「標準」攔截飛彈的庫存，愛國者飛彈用於摧毀低空威脅，而SM-3飛彈則可在地球大氣層外攔截彈道飛彈。

防空飛彈並非唯一短缺的彈藥。美國也正在對伊朗目標使用海基戰斧巡弋飛彈和機載武器。華府智庫「新美國安全中心」研究員華瑟（Becca Wasser）表示，川普政府在全球範圍內，包括中東地區針對伊朗和葉門叛軍「青年運動」的行動中，以驚人的速度消耗戰斧飛彈

華瑟直言，這些武器非常適合打擊基礎設施，在與中國的潛在衝突初期，對它們的需求將非常大，「在我們進行的兵棋推演中，戰斧通常是美中衝突爆發後第1週內最先投入使用的彈藥之一，為了彌補缺口，五角大廈必須加倍投入採購和生產」。

