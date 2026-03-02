京阿尼縱火案後力拼重建 社長八田英明76歲病逝

日本知名動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）今天公布，社長八田英明於2月16日因病辭世，享年76歲。八田英明是在2019年京阿尼經歷36死縱火案後，帶領公司走過傷痛、推動重建的重要人物，他的位置已由長子八田真一郎接任。（截自網路）

日本知名動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）今天公布，社長八田英明於2月16日因病辭世，享年76歲。八田英明是在2019年京阿尼經歷36死縱火案後，帶領公司走過傷痛、推動重建的重要人物，他的位置已由長子八田真一郎接任。

每日新聞、產經新聞報導，八田英明出身福井市，長年居住於京都宇治市。葬禮與告別式已由家屬低調舉行，並正研議舉辦追思會。

京都動畫由八田英明的妻子陽子於1981年創立，最初以為賽璐珞畫上色的分包業務起家，1985年法人化後，八田英明出任社長。在動畫產業普遍高度分工的環境下，他以「齊心協力一起創作」為理念，推動從企劃、作畫到後製幾乎全流程在公司內部完成的製作體制，追求品質與創作一體化，帶領公司穩步成長。

2006年播出的「涼宮春日的憂鬱」讓京都動畫聲名大噪，2009年的「K-ON！輕音部」更掀起女子樂團熱潮，奠定公司在動畫界的地位。

其後，「紫羅蘭永恆花園」等作品在海內外廣受好評。京阿尼以細膩重現實景聞名，帶動粉絲前往取景地朝聖的「聖地巡禮」文化。此外，八田英明重視人才培育，積極提拔20多歲的年輕創作者擔任導演，為業界培養新血。

2019年7月18日，京阿尼位於京都市伏見區的第一工作室遭縱火襲擊，造成36名員工罹難、32人輕重傷，震驚社會。事發後，八田英明持續投入罹難者家屬與受害員工的心理照護與公司重建工作。此後每年在事發日舉行追悼儀式，他皆親自出席。

去年的儀式上，他曾表示事件後已發表11部作品，並強調「希望大家齊心協力，持續創作出無愧於心的作品」。2024年，京阿尼在宇治市一處公園設立紀念碑，悼念罹難者。

