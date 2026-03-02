伊朗襲擊鄰國 加劇波斯灣國家反擊決心

伊朗對中東多國的無差別攻擊造成空中交通大亂。（彭博）

美以聯軍的軍事行動摧毀伊朗政權，導致最高領袖哈米尼和多位軍事指揮官喪生，引發一場地區戰爭。伊朗隨即對至少9個中東國家發動攻擊，其中包括所有6個波斯灣阿拉伯國家，並在阿聯造成財產損失和平民傷亡。波斯灣國家最初反對美以攻擊伊朗，但現在已將伊朗視為主要威脅，並考慮採取更積極的防禦措施。

《華爾街日報》1日報導，德黑蘭政權在美以軍事行動開始不久就被擊潰，旋即對波斯灣國家美軍基地展開攻擊，但行動波及眾多民生設施。德黑蘭的算盤顯然是，透過攻擊與川普政府關係密切的富裕波斯灣國家，可以迫美以兩國迅速緩和局勢。

德黑蘭預期，透過封鎖荷姆茲海峽的石油運輸，並擾亂空中交通，將對嚴重依賴外籍勞工、旅遊業和海外貿易的波斯灣國家造成難以承受的打擊。然而，到目前為止，這個算盤似乎已落空。

波斯灣國家遭受伊朗無人機和飛彈襲擊，這些攻擊目標包括飯店、港口和機場，令這些國家感到震驚，並得出結論：「必須應對伊朗的威脅」。目前為止，波斯灣地區的主流情緒是，不能允許德黑蘭政權逍遙法外，繼續對鄰國發動如此史無前例的攻擊。

阿拉伯聯合大公國總統外交顧問加爾加什受訪表示，針對波斯灣國家的襲擊完全是非理性且目光短淺，「伊朗正向海灣國家和人民發出警告：『你們知道嗎？我才是你們最大的威脅。』無論伊朗的現任領袖是誰，這都將產生深遠的後果」。

當伊朗的猛烈攻擊波及阿聯杜拜和阿布達比、卡達杜哈及巴林麥納瑪等城市，造成基礎設施大面積破壞和平民傷亡後，局勢迅速轉變。阿聯國防部表示，伊朗僅對阿聯就發射165枚彈道飛彈和541架無人機，造成3人死亡、58人受傷，其中大部分已被攔截。

美國智庫大西洋理事會拉菲克哈里里中東計畫中心資深總監韋克士勒（William F. Wechsler）表示：「波斯灣地區的許多人2月28日早上醒來時對美國和以色列感到憤怒，晚上入睡時則對伊朗感到憤怒。」沙烏地阿拉伯和阿聯先前一直處於激烈的外交爭端中，但目前暫時擱置分歧，團結一致對抗伊朗。

然而，伊朗外交部長阿拉奇1日表示，衝突升級並非伊朗的錯，如果波斯灣國家和其他中東鄰國感到憤怒，「應該對美國和以色列感到憤怒，他們不應該向我們施壓要求停止這場戰爭，而應該向對方施壓」。

這種策略在去年的12天戰爭中奏效，當時伊朗對卡達的有限打擊最終結束敵對行動。卡達大學伊朗問題專家科扎諾夫（Nikolay Kozhanov）表示，「伊朗的策略一直是，如果你無法直接打擊主要敵人，那就打擊它的盟友，讓他們向敵人施壓。伊朗確信這種心理壓力有效，透過恐嚇阿拉伯國家就能取得成功，但這次情況似乎有所不同」。

目前來看，情況恰恰相反。波斯灣主要國家迅速調整外交政策，從與伊朗和解轉向近乎接受德黑蘭政權更迭的可能性。

