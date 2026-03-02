為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不讓伊朗再開火！英首相授權美軍使用基地 斬斷飛彈發射源頭

    2026/03/02 13:49 編譯陳成良／綜合報導
    英國首相施凱爾。（法新社資料照）

    英國首相施凱爾（Keir Starmer）1日發表電視演說宣布，正式允許美國使用英國軍事基地進行「特定且有限」的防禦行動，以阻斷伊朗對該區域的飛彈威脅。施凱爾強調，此舉旨在保護中東地區約20萬名英國公民的安全，並阻止伊朗持續攻擊平民目標。

    根據《英國國防雜誌》（UKDJ）報導，施凱爾指出這項決策的法理依據為「集體自衛（Collective self-defence）」。英方將接受美方請求，允許美軍利用英方基地針對「發射飛彈的相關基礎設施」進行防禦性打擊，藉此從源頭阻斷攻擊，並保護巴林基地等軍事要點與區域內的民用設施。

    美軍預計將動用的關鍵據點，包含位於塞浦路斯（Cyprus）南端的阿克羅蒂里皇家空軍基地（RAF Akrotiri）。該基地距離衝突核心區僅約數百公里，具備攔截與反擊的關鍵戰略優勢。施凱爾證實，英軍戰機已在先前的防禦行動中成功攔截多枚飛彈攻擊。

    施凱爾特別強調，目前的軍事支援嚴格侷限於防衛範疇，英國並未參與初始攻擊，未來也不加入任何「攻勢行動」。他表示，英方已記取過往「伊拉克戰爭」的教訓，目前的行動是為防止區域局勢進一步惡化。

    《路透》指出，英國政府隨後將公布此授權的法律意見摘要，以昭公信。施凱爾試圖透過法理透明化，在履行盟友義務與回應國內反戰輿論之間，尋求精確的政治平衡。

