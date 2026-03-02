為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    單親母女嫁給單親父子 網友吵翻了：孫子要怎麼叫

    2026/03/02 14:21 即時新聞／綜合報導
    中國安徽一對單親母女嫁給單親父子。（圖擷取自羊城晚報）

    中國安徽省近日舉行一場特殊婚禮，一對各自單親的母女嫁給一對父子，令母女變婆媳，爸爸變岳父。事件引起網友關注，甚至激起論戰。

    綜合中媒報導，知情人士凌先生表示，新人的父母原本都是單親家庭，3年前談戀愛結婚後，他們又把各自的兒女撮合成一家人。談到假如雙方的第3代出生，該怎麼稱呼長輩？凌先生說，等小孩出生就喊爺爺奶奶，「反正不能一個喊外婆一個喊爺爺。」

    凌先生還說，曾見識過兄弟娶姊妹的事情，但還是第一次見到親母女嫁親父子的。另有大量網友在相關新聞底下留言調侃，有稱「稱呼全亂套」，「誰能看懂這關係，我理不清了。」

    有網友揶揄「真是親上加親」，「沒有婆媳問題了」，「過年過節不用送禮，婚房彩禮啥的都省了」，「姥姥，你怎麼跟爺爺睡一起」，「兒女看著都不太高興的樣子」。也有網友認為，「不違背倫理，就是關係亂，既是奶奶又是姥姥，既是女兒又是兒媳」，「萬一老人離婚了，全家關係崩盤」。但也有人指出，「法律上沒毛病，只要沒有血緣其實也無所謂。」

