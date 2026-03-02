塔利班新法「人不如狗」！家暴致骨折僅判15天 逼動物打鬥關5個月

塔利班頒布新法令，首次將家暴、體罰與死刑制度化，引發國際社會對阿富汗人權現狀的憂慮。圖為阿富汗女性在喀布爾監獄內的資料照。（美聯社）

阿富汗塔利班當局近日頒布新法令，首次明文將家暴與體罰罰則納入制度化框架。根據外洩條文，丈夫毆打妻子必須導致骨折等重傷方屬犯罪，且僅處15天監禁；同性行為與散播異端則可判處死刑。該法令引發國際人權團體關注。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份法令於上個月頒布，近期經阿富汗人權團體「拉瓦達里」（Rawadari）外洩原文，並由阿富汗分析網絡（Afghan Analysts Network）翻譯。報導指出，儘管相關懲罰在阿富汗已相當普遍，但這是塔利班自2021年重新掌權以來，首次將相關處罰明確條文化。塔利班官方強調，其裁決均符合伊斯蘭教法。

在家暴條文中，法令明確界定處罰門檻。根據翻譯文本，丈夫毆打妻子必須導致骨折、開放性傷口或出現瘀青，且妻子向法官申訴，才構成犯罪，法官應判處其15天監禁。相較之下，強迫狗或公雞等動物打鬥者，將面臨高達5個月的監禁。此外，法令允許父親以未祈禱等理由體罰子女；若教師毆打學生致骨折，則處以免除職務。

該法令還授權法官或伊瑪目（伊斯蘭教長）針對多項罪名判處死刑，適用範圍包括散播「違反伊斯蘭」教義、持續竊盜、同性行為、異端及巫術。在女性權益方面，由於阿富汗女性被禁止在無男性監護人陪同下外出，且證詞效力僅為男性一半，人權團體擔憂這將嚴重阻礙女性尋求司法救濟。

為壓制異議，法令明訂任何人若侮辱塔利班最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada），將面臨39次鞭笞與1年監禁；「羞辱高級官員」則處20次鞭笞與6個月監禁。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Türk）對此表示，該法令使針對婦幼的暴力行為合法化，顯示阿富汗女性正面臨極端的隔離系統。

