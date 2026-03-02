為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    逾2萬旅客滯留！阿聯政府霸氣宣布食宿、改票費用「國家全包」

    2026/03/02 13:39 即時新聞／綜合報導
    受到中東戰火影響，目前約有2萬多名旅客因戰火滯留杜拜、阿布達比機場。（路透）

    受到中東戰火影響，目前約有2萬多名旅客因戰火滯留杜拜、阿布達比機場。（路透）

    伊朗為報復美國、以色列聯手轟炸，自2月28日起對2國在海灣地區的基地進行報復，迫使中東各國緊急關閉領空，導致多個航班被迫取消。外媒指出，目前約有2萬多名旅客因戰火滯留杜拜、阿布達比機場，為此阿拉伯聯合大公國霸氣宣布，這些旅客滯留期間的住宿、餐飲、更改機票等費用將由國家「全額負擔」。

    綜合外媒報導，根據阿拉伯聯合大公國民航總局（GCAA） 最新公告，因空域關閉導致航班中斷，政府將負擔滯留旅客的所有費用，包括臨時住宿、餐飲以及更改機票等，請旅客務必注意官方消息，並直接聯繫各航空公司以了解最新動態。阿聯民航總局表示，他們也同步調整各機場之間部分航班航線，同時加快航班改簽流程。

    先前阿布達比文化與觀光部（Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi）也宣布，已在2月28日發函給各飯店總經理，要求業者為已達退房日期、卻因不可抗力因素無法順利離境的旅客延長住宿時間，直到旅客能順利離開為止。阿布達比文化與觀光部也強調，旅客滯留期間的住宿費等費用，將全數由阿布達比政府負擔。

    台灣臉書粉專「飛翔鼎申－航空新訊」也分享相關消息，透露杜拜有多家業者主動提供免費住宿，目前機場仍採調整後營運模式，「把旅客權益與安全擺在第一位。危機時刻這波處理真的很有誠意。」其他網友對此讚嘆，「真的太豪氣了！」、「有財力和承擔的國家就是不一樣」、「這波公關的效果會給全世界的旅客一個很大的安定感」。

    中東戰火影響旅遊行程 觀光署：消費爭議1年內可申請調處

