逾2萬旅客滯留！阿聯政府霸氣宣布食宿、改票費用「國家全包」

受到中東戰火影響，目前約有2萬多名旅客因戰火滯留杜拜、阿布達比機場。（路透）

伊朗為報復美國、以色列聯手轟炸，自2月28日起對2國在海灣地區的基地進行報復，迫使中東各國緊急關閉領空，導致多個航班被迫取消。外媒指出，目前約有2萬多名旅客因戰火滯留杜拜、阿布達比機場，為此阿拉伯聯合大公國霸氣宣布，這些旅客滯留期間的住宿、餐飲、更改機票等費用將由國家「全額負擔」。

綜合外媒報導，根據阿拉伯聯合大公國民航總局（GCAA） 最新公告，因空域關閉導致航班中斷，政府將負擔滯留旅客的所有費用，包括臨時住宿、餐飲以及更改機票等，請旅客務必注意官方消息，並直接聯繫各航空公司以了解最新動態。阿聯民航總局表示，他們也同步調整各機場之間部分航班航線，同時加快航班改簽流程。

請繼續往下閱讀...

先前阿布達比文化與觀光部（Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi）也宣布，已在2月28日發函給各飯店總經理，要求業者為已達退房日期、卻因不可抗力因素無法順利離境的旅客延長住宿時間，直到旅客能順利離開為止。阿布達比文化與觀光部也強調，旅客滯留期間的住宿費等費用，將全數由阿布達比政府負擔。

台灣臉書粉專「飛翔鼎申－航空新訊」也分享相關消息，透露杜拜有多家業者主動提供免費住宿，目前機場仍採調整後營運模式，「把旅客權益與安全擺在第一位。危機時刻這波處理真的很有誠意。」其他網友對此讚嘆，「真的太豪氣了！」、「有財力和承擔的國家就是不一樣」、「這波公關的效果會給全世界的旅客一個很大的安定感」。

Abou Dhabi ordonne à tous les hôtels de prolonger le séjour des clients dans l'impossibilité de voyager

en raison des circonstances actuelles. Le ministère de la Culture et du Tourisme précise qu'il prendra en charge les frais. #AbuDhabi #Iran #Tourisme pic.twitter.com/pZhbNEUYpy — Gate7 （@Gate7aviation） March 1, 2026

相關新聞請見：

中東戰火影響旅遊行程 觀光署：消費爭議1年內可申請調處

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法