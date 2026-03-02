小偷也是中國人！成田機場過安檢「金手鐲」遭竊 受害者：丟光祖國的臉

日本成田機場乘客接受安全檢查，示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

為了確保飛航安全，每位乘客登機前都必須接受安全檢查。然而，日本成田機場卻驚傳一名中國旅客的金手鐲竟在安檢輸送帶上不翼而飛，所幸日本機場人員效率驚人，在飛機起飛前的最後一刻透過監視器鎖定小偷，沒想到兇手竟是同班機的另一名中國籍女子，且對方被逮後毫無悔意，其同伴甚至要求受害者「騙警察」以求登機。

一名中國女子近日在「小紅書」發文控訴，事件發生在凌晨6點半的安檢口。當時距離起飛僅剩1小時，她在傳送帶上遲遲等不到自己的金手鐲，心急如焚。機場工作人員隨即展開地毯式搜索，並建議原PO前往登機口，由航空公司進行廣播協尋。就在原PO準備過海關時，機場人員突然飛奔而至，興奮通知：「找到了！」

原PO指出，當她趕回登機口時，飛機已接近關艙門，現場已有數名日本警察在場紀錄案件。經監視器畫面證實，一名40多歲的中國籍女子在安檢時趁亂順手牽羊偷走手鐲。誇張的是，小偷的同伴見狀不但沒有道歉，反而理直氣壯地糾纏原PO，不斷要求：「妳去告訴警察我們之間沒事！飛機馬上要開了，我們一起走吧！」

更讓原PO不滿的是，竊嫌不但完全沒有打算道歉，全程坐在椅子上不講話，其同伴還理直氣壯地要求她向日本警方謊稱雙方沒事，以求順利搭同一班飛機離開日本，讓她堅持不理會並拒絕諒解。

原PO痛批，原本還擔心手鐲是掉在縫隙，當機場人員懷疑是被人偷走時，自己還不相信，沒想到竟是「同胞」在光天化日之下行竊，怒斥：「這種行為真是把祖國的臉丟盡了！」。她也在文中特地感謝成田機場的工作人員快速找回手鐲，以及航空公司協助讓她們順利登機。

貼文曝光後大批中國網友直呼結局大快人心，「有事找到盜竊的，少麻煩被偷的」、「你做得好！不守規矩的人就該被懲罰」、「竟然是同胞偷的」、「太匪夷所思了，竟然敢在安檢處偷東西」。也有人建議，「每次過安檢時，我會把重要的東西放最下面，你要一直盯著你的盒子」、「過安檢之前，首飾、手錶等貴重物品應該先取下並藏在包包裡」。

