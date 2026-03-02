自曝伊朗接班3人名單！川普狂推完美劇本 幕僚急示警不可能

美國總統川普針對伊朗「後哈米尼」時代的政權過渡拋出多種矛盾構想，並透露手邊已有三名領導人選名單。（美聯社資料照）

美國總統川普1日表示，他已有3個「非常好的人選」可領導伊朗，但目前拒絕透露姓名。然而，在談及伊朗未來的政權過渡與走向時，他的描述卻出現多種相互矛盾的構想，顯示其對伊朗未來政治過渡模式的描述仍存在不一致之處。

川普在接受《紐約時報》簡短電話訪問時提到，關於在最高領袖哈米尼死後由誰來領導伊朗，他手邊有一份包含3人的名單。他表示：「我有3個非常好的人選，但我現在不會透露他們是誰，我們先把工作完成。」此外，他同時表示，美軍對伊朗的軍事行動可能會持續4至5週。

報導指出，針對政權過渡模式，川普提出了幾種截然不同且相互矛盾的構想。他一方面希望伊朗精銳的武裝部隊（如伊斯蘭革命衛隊）能直接將武器交給伊朗民眾，稱他們「實際上會向人民投降」；另一方面，他又表示是否推翻現有政府「將取決於伊朗人民自己」，並稱人民現在顯然有了這個機會。

屢提委內瑞拉模式 幕僚示警難以套用

除了交由人民決定外，川普還反覆提及委內瑞拉模式，形容這是一個「完美的劇本」。在該模式中，僅有最高領導人被移除，多數政府班底予以保留，並轉而與美國務實合作。這兩種構想在權力交接的制度設計上存在根本差異。

此外，紐時指出，川普的幕僚已向他警告，由於伊朗具備強大的軍事能力、活躍的核計畫，且兩國在文化與歷史上有著巨大差異，要將委內瑞拉模式直接套用於德黑蘭幾乎是不可能的。

報導分析指出，這些不同說法反映出川普政府對未來幾週如何建立德黑蘭替代政府仍存在不確定性。當被問及若伊朗民眾起義推翻現政府，美國是否會提供保護時，川普則拒絕給出明確承諾，僅表示「現在還太早」。

