川普對伊朗3大豪賭曝光！前官員憂政權更替生變 恐掀非常規報復

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於美以聯合空襲中身亡後，德黑蘭民眾聚集舉行守夜悼念活動，現場群眾高舉其遺像與伊朗國旗。（法新社）

在美國與以色列對伊朗發動大規模軍事行動之際，曾任美國國家安全會議（NSC）資深官員的中東專家阿里（Javed Ali）發表專文分析。阿里認為，即便美方釋出政權更替訊號，實際效果仍充滿不確定性，且可能引發德黑蘭更激烈的報復與區域衝突升級。

根據軍事新聞網站《Defense One》轉載自《對話》（The Conversation）的文章，美以兩國於2月28日發動名為「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）的大規模空襲。阿里指出，此次行動也將伊朗領導階層列為打擊目標，其中包括最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。阿里評估，面對這類「存在性威脅」（existential threat），伊朗領導人將改變以往的戰略，雙方可能不再維持過去的克制。

恐尋求美方傷亡 作為非常規報復手段

阿里指出，美國總統川普透過影片呼籲伊朗人民接管政府，顯示華府釋出了政權更替的訊號。然而，阿里強調，這項策略伴隨高度風險。他評估，伊朗在遭受打擊後，將動用所有剩餘能力進行反擊，且可能尋求造成美方人員傷亡作為報復。

儘管伊朗的彈道飛彈能力受到削弱，但阿里警告，德黑蘭仍可透過非常規手段反制。他舉例，伊朗可能動員伊斯蘭革命衛隊聖城軍（Quds Force）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthis）或伊拉克什葉派民兵，對美國利益發動攻擊。

針對華府的決策邏輯，阿里分析川普在此次行動中進行了3項精算過的豪賭。首先在法律層面，川普未經國會授權即下令攻擊，這意味著依據《1973年戰爭權力法》（War Powers Act），政府必須在60天內結束行動或取得國會正式授權。

其次，阿里指出，美方似乎押注伊朗民眾可能會響應呼籲推翻政權。但阿里質疑，鑑於伊朗當局在今年1月才剛以武力鎮壓大規模抗議，民眾是否願意冒險對抗內部安全部隊仍是未知數。最後，美方認定伊朗缺乏將美國拖入長期戰爭並造成大規模傷亡的能力。阿里認為，即使發生大規模傷亡事件，考量到美國民意與國會授權的限制，美軍派遣地面部隊進入伊朗的可能性依然極低。

