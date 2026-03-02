伊朗「中國製」雷達秒遭美軍癱瘓 張育萌：防空神話一夕打回原形

張育萌指出，伊朗防空網被美國、以色列突破，中國製雷達系統幾乎停擺。圖為JY-26雷達。（彭博資料照）

台灣青年世代共好協會理事長張育萌今天（2日）指出，伊朗防空網被美國、以色列的匿蹤戰機和電子戰突破，中國製雷達系統幾乎停擺，「中國吹到天花亂墜的防空神話，被一夕打回原形。」

美國和以色列2月28日突然大規模轟炸伊朗，造成伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）等眾多領導人身亡。伊朗則對美國駐中東各國軍事基地和以色列發起飛彈攻擊，戰事仍在進行當中。

張育萌今天凌晨在臉書發布貼文稱，去年6月，以色列展開「十二日戰爭」空襲行動，伊朗防空系統幾乎被毀，以軍戰機如入無人之境。停火後，伊朗緊急向中國購買「紅旗-9B」防空系統。「紅旗-9B」是中國空軍現役裝備，號稱射程達200公里、能在3萬公尺空域攔截彈道飛彈。

張育萌說，去年11月，伊朗更公開展示中國製先進雷達系統，包含「JY-26遠程反匿蹤雷達」和「JY-10防空指揮控制系統」。中國誇口JY-26的探測距離達260公里，且抗干擾，能辨識匿蹤戰機和巡弋飛彈；與JY-10聯合作戰，立刻讓伊朗防空預警範圍大幅增加。

但張育萌直言，事實證明，中國製雷達系統「根本就像廢鐵」。美軍這次選在白天空襲，以電子戰強力壓制伊朗JY-26遠程雷達，伊朗的指揮中心瞬間癱瘓。美軍匿蹤戰機F-22「猛禽」、F-35「閃電」逼近時，伊朗的中國製雷達全程靜悄悄，面對空襲完全失靈、毫無反應。

伊朗被轟前夕，中國科技公司「覓熵科技」（MizarVision）還發布了衛星照片，曝光美軍部署在以色列的F-22戰機。張育萌表示，這是中國向美國、以色列的「警告式叫囂」，照片清楚標註戰機序號，還揭露基地的愛國者防空系統位置。「就是要告訴美國，以色列的情報和防空系統，都在中國和伊朗的掌控之中。」

結果不到24小時，德黑蘭就開始發生爆炸。伊朗總統府、國家安全部，以及哈米尼的辦公室和官邸，均被精準打擊。「諷刺的是，哈米尼在瓦礫堆被尋獲，就是被中國所拍到的F-22和F-35給襲擊。」

張育萌強調，「現在除了伊朗，最難堪真的是中國。」缺少實戰經驗的中國，長期將自家雷達和防空系統，包裝成無堅不摧的「反隱身、抗干擾、全域監控」，好像任何國家向中國購買武器，就能直接左右區域平衡。結果戰火一掀，中國製雷達和指揮系統瞬間瓦解，「像是神話被點破一樣不堪一擊。」

面對美以空襲伊朗，中國外交部長王毅痛批，「鼓動政權更迭的行為不可接受。」張育萌稱，除了政治衝擊外，中國擔憂的恐怕是全世界目睹委內瑞拉、伊朗遇襲事件後，對「中國製造」武器裝備的質疑聲浪。

