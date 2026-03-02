神預言！伊朗航空罕現澳門機場 他喊「有古怪」掀網朝聖

澳門機場示意圖。（法新社）

美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼在空襲中喪命，震驚國際。然而，就在3天前，一架伊朗航空（Iran Air）波音747-200C貨機竟罕見現身澳門國際機場，並載有「危險品」飛回德黑蘭。貼文在哈米尼死訊傳出後引爆網路朝聖，原PO被網友封為「預言家」。

事件起於一名網友25日在Threads的發文，他曬出親自拍攝的伊朗航空波音747-200C飛機抵達澳門機場的照片，直呼「伊朗航空飛澳門，一定有古怪」。原PO更透露，該貨機搭載的貨物貼有國際航空運輸協會（IATA）規範的第9類（雜項）危險品的標示，加上澳門過去曾有充當「白手套」的前科，以及中國的立場，所以研判伊朗此時派機前來動機絕不單純。

隨著哈米尼被美以精準斬首的消息傳開，該貼文湧入大批網友朝聖留言：「全場唯一真預言家」、「好扯喔這樣都預言到，太神啦」，甚至有人笑虧「預言家！要是伊朗總統提前看到你的脆也許他就不會死了」、「美國下一個就炸...不能講」、「就好奇飛機裡面載了什麼人、什麼東西」。更有內行網友推測，澳門機場平日航線固定，一旦出現伊朗或北韓的蹤跡，「就一定有大事，澳門網友果然敏銳，四天前就預測到有古怪了。」

