為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    神預言！伊朗航空罕現澳門機場 他喊「有古怪」掀網朝聖

    2026/03/02 11:23 即時新聞／綜合報導
    澳門機場示意圖。（法新社）

    澳門機場示意圖。（法新社）

    美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼在空襲中喪命，震驚國際。然而，就在3天前，一架伊朗航空（Iran Air）波音747-200C貨機竟罕見現身澳門國際機場，並載有「危險品」飛回德黑蘭。貼文在哈米尼死訊傳出後引爆網路朝聖，原PO被網友封為「預言家」。

    事件起於一名網友25日在Threads的發文，他曬出親自拍攝的伊朗航空波音747-200C飛機抵達澳門機場的照片，直呼「伊朗航空飛澳門，一定有古怪」。原PO更透露，該貨機搭載的貨物貼有國際航空運輸協會（IATA）規範的第9類（雜項）危險品的標示，加上澳門過去曾有充當「白手套」的前科，以及中國的立場，所以研判伊朗此時派機前來動機絕不單純。

    隨著哈米尼被美以精準斬首的消息傳開，該貼文湧入大批網友朝聖留言：「全場唯一真預言家」、「好扯喔這樣都預言到，太神啦」，甚至有人笑虧「預言家！要是伊朗總統提前看到你的脆也許他就不會死了」、「美國下一個就炸...不能講」、「就好奇飛機裡面載了什麼人、什麼東西」。更有內行網友推測，澳門機場平日航線固定，一旦出現伊朗或北韓的蹤跡，「就一定有大事，澳門網友果然敏銳，四天前就預測到有古怪了。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播