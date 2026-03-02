伊朗戰爭升級之際 梅蘭妮亞將主持聯合國安理會會議

在伊朗戰爭愈演愈烈之際，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）將於今（2）日主持聯合國安理會會議。（路透）

美國和以色列2月28日空襲伊朗，擊斃最高領袖哈米尼，伊朗隨後對中東多國發動飛彈和無人機攻擊以進行報復。在伊朗戰爭愈演愈烈之際，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）將於今（2）日主持聯合國安理會會議。

根據《法新社》報導，梅蘭妮亞辦公室表示，在美國擔任安理會輪值主席國之際，她將主持會議，強調教育在促進寬容與世界和平方面的作用。

請繼續往下閱讀...

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）證實，梅蘭妮亞的活動將是歷史上首次由第一夫人主持安理會會議。

值得注意的是，近年來美國與聯合國之間的政治和經濟緊張局勢不斷加劇，美國對其作為資金短缺的聯合國的預算主要捐助者感到不滿。聯合國目前仍面臨超過40億美元（約台幣1257億元）債務，這些債務用於支付其預算和維和行動所需資金。

許多專家認為，美國總統川普打算繞過聯合國安理會，透過他的「和平理事會」（Board of Peace）來解決問題。該理事會上個月在美國舉行首次會議，川普在會議上重申立場，即聯合國未能完成使命。

另外自川普去年重返白宮後，他已撤回對包括世界衛生組織在內的數個主要聯合國機構的支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法