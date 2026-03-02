為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗戰爭升級之際 梅蘭妮亞將主持聯合國安理會會議

    2026/03/02 10:46 編譯謝宜哲／綜合報導
    在伊朗戰爭愈演愈烈之際，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）將於今（2）日主持聯合國安理會會議。（路透）

    在伊朗戰爭愈演愈烈之際，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）將於今（2）日主持聯合國安理會會議。（路透）

    美國和以色列2月28日空襲伊朗，擊斃最高領袖哈米尼，伊朗隨後對中東多國發動飛彈和無人機攻擊以進行報復。在伊朗戰爭愈演愈烈之際，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）將於今（2）日主持聯合國安理會會議。

    根據《法新社》報導，梅蘭妮亞辦公室表示，在美國擔任安理會輪值主席國之際，她將主持會議，強調教育在促進寬容與世界和平方面的作用。

    聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）證實，梅蘭妮亞的活動將是歷史上首次由第一夫人主持安理會會議。

    值得注意的是，近年來美國與聯合國之間的政治和經濟緊張局勢不斷加劇，美國對其作為資金短缺的聯合國的預算主要捐助者感到不滿。聯合國目前仍面臨超過40億美元（約台幣1257億元）債務，這些債務用於支付其預算和維和行動所需資金。

    許多專家認為，美國總統川普打算繞過聯合國安理會，透過他的「和平理事會」（Board of Peace）來解決問題。該理事會上個月在美國舉行首次會議，川普在會議上重申立場，即聯合國未能完成使命。

    另外自川普去年重返白宮後，他已撤回對包括世界衛生組織在內的數個主要聯合國機構的支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播