巴基斯坦示威衝擊美領館釀23死 路透：警衛曾向人群開火

不滿伊朗最高領袖哈米尼身亡，巴基斯坦示威群眾在拉合爾（Lahore）的美國領事館大門外縱火抗議。（美聯社）

隨著伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死訊傳出，巴基斯坦多地爆發反美示威，並迅速演變為嚴重暴力衝突。目前已知造成至少22至23人死亡、逾百人受傷。示威群眾不僅衝擊美國駐喀拉蚩（Karachi）領事館，更在北部城市縱火焚燒聯合國辦公室，顯示這場中東風暴引發的區域動盪正迅速擴大。

巴基斯坦南部大城喀拉蚩爆發激烈警民衝突。數以百計的示威者包圍美國領事館，高呼反美與反以色列口號。《路透》引述當地政府發言人赫姆納尼（Sukhdev Assardas Hemnani）的說法指出，當部分示威者突破領事館外圍安全防線後，領事館的安全警衛曾向人群開火。

示威者隨後在領事館大門外焚燒車輛並與警方發生混戰。喀拉蚩的衝突目前已造成至少10人死亡、數十人受傷，當地醫院方面指出，死傷者均受有槍傷。對此，美國大使館表示正密切監控事態發展，但未對開火細節發表評論。

動亂蔓延多城 聯合國機構遭焚毀

暴力動盪不僅侷限於南部，更蔓延至巴基斯坦全國多個城市。在北部什葉派人口聚集的吉爾吉特－巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）斯卡杜市（Skardu），大批憤怒群眾攻擊並焚毀了聯合國辦公室。根據官員表示，該地區的衝突導致至少11至12人喪生、超過80人受傷。

首都伊斯蘭堡（Islamabad）同樣陷入混亂，數千名示威者試圖遊行前往美國大使館所在的使館區。《路透》引述官員說法稱，警方發射催淚瓦斯與實彈試圖驅散人群，造成2人死亡、近10人受傷。此外，白夏瓦（Peshawar）與拉合爾（Lahore）的美方外交設施外，也出現大規模抗議與零星衝突。

儘管國內局勢陷入動盪，巴基斯坦官方立場仍明顯傾向伊朗。總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）表達深切哀悼，強調「巴基斯坦在此悲痛時刻與伊朗國家站在一起」；內政部長納克維（Mohsin Naqvi）在呼籲民眾保持和平的同時，也聲明全國人民與伊朗感同身受。

這場突如其來的中東巨變，在全球引發了極端兩極化的反應。相較於巴基斯坦與伊拉克等國出現的哀悼與怒火，在法國巴黎與葡萄牙里斯本，數千名伊朗流亡人士走上街頭，揮舞伊朗革命前的國旗並開香檳，慶祝哈米尼的死訊。

