    首頁 > 國際

    下一個？ 北韓外交部：強烈譴責美國對伊朗動武

    2026/03/02 10:12 即時新聞／綜合報導
    北韓外交部發言人1日稱，美國對伊朗發動軍事打擊是「非法野蠻的侵略行為」。（法新社資料照）

    北韓外交部發言人1日稱，美國對伊朗發動軍事打擊是「非法野蠻的侵略行為」。（法新社資料照）

    北韓中央通信社（KCNA，朝中社）1日報導，北韓當天以外交部發言人的名義發出聲明，針對美國對伊朗發動軍事打擊一事加以譴責，稱此舉「是非法野蠻的侵略行為，也是最為醜惡的國家主權侵害行為」。

    美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模軍事行動，造成伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡；伊朗隨即針對設有美軍基地群的波灣各國展開飛彈與無人機報復。

    韓聯社報導，北韓外交部發言人表示，強烈譴責美國、以色列為實現霸權而使用武力的「無恥野蠻行徑」。「今年以來，國際社會目睹美國霸權行為增加，這是他們破壞世界和平與穩定，造成嚴重後果的鮮明例證。」

    發言人還指出，當前局勢將對與伊朗無關的地區，造成政治、經濟和地緣政治方面的負面影響。韓聯社分析，上述言論暗示本次衝突將同時對東北亞局勢產生負面影響。

    發言人並強調，無論何種情況下，北韓都無法容忍美國、以色列的「侵略戰爭行為」。「各方需承擔起應盡的責任，將中東局勢重新導向和平與穩定。」

    華爾街日報（The Wall Street Journal）近日報導，川普正在施壓反美軸心，並向中國、俄羅斯傳達「在軍事上試探美國的代價將非常龐大」。如今，伊朗和委內瑞拉先後受到打擊，北韓此番「強烈譴責」、「無法容忍」也就有跡可循。

