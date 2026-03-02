為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    北韓輸血俄羅斯！南韓情報：軍援逾3萬貨櫃1500萬枚砲彈

    2026/03/02 09:39 即時新聞／綜合報導
    南韓國防部證實，北韓已向俄羅斯輸送超過3萬3000個貨櫃，相當於供應逾1500萬發152毫米砲彈。（路透資料照）

    南韓國防部分析稱，截至目前，北韓已向俄羅斯輸送超過3萬3000個貨櫃，相當於供應逾1500萬發152毫米砲彈。

    韓聯社報導，南韓國防部國防情報本部1日向國民力量議員姜大植提供的一份資料顯示，北韓目前仍持續向俄羅斯運送裝載各類武器、砲彈等軍需品的貨櫃。國防情報本部推算，貨櫃裝載武器規模相當於逾1500萬枚152毫米砲彈。

    國防情報本部去年7月就曾發布數據指出，北韓向俄羅斯運送超過2萬8000個貨櫃。按照最新數據推算，去年7月至今，平壤提供莫斯科超過6000個貨櫃。據悉，北韓主要透過羅津港經海路向俄國運輸貨櫃。

    國防情報本部分析，北韓向俄國提供170毫米自走砲、240毫米火箭砲等共220餘門火砲。本部還推測，北韓正持續向俄國提供122毫米及152毫米砲彈、「火鳥-4」反裝甲飛彈、短程彈道飛彈，以及反裝甲火箭推進榴彈（RPG）發射器等武器。

    國防情報本部並表示，北韓軍方自2024年10月首次向俄國派兵以來，至今共派出約1萬6000名兵力；去年12月返回北韓的1000多名工程兵，可能再次被派往俄羅斯。

