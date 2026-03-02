疑伊朗無人機跨海攻擊 英國駐賽普勒斯基地遇襲

位於東地中海的英國駐賽普勒斯基地2日傳出遭無人機攻擊。（法新社）

美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗對此也展開反擊，除了以色列與美國駐中東基地外，法國與英國駐中東基地也遭到攻擊。位於東地中海的英國駐賽普勒斯基地2日傳出遭無人機攻擊，而攻擊發生在英國首相施凱爾（Keir Starmer）宣布「允許美軍使用英軍基地摧毀伊朗飛彈」之後，不排除與伊朗有關。

綜合外媒報導，英國皇家空軍位於賽普勒斯的阿克羅提利空軍基地（Royal Air Force Akrotiri）2日凌晨遭到無人機攻擊，基地人員指出，1架小型無人機撞擊機場，造成「輕微損失」，並未造成人員傷亡。基地針對基地人員發送簡訊，表示事件發生後存在安全威脅，請基地人員返回家中並待在室內，直至另行通知，提醒遠離窗戶，並躲在堅固的家具後面或下面。

《賽普勒斯郵報》報導指出，英國首相施凱爾在英國當地時間1日宣布他將允許美國使用英國軍事基地，「從源頭摧毀伊朗飛彈」。施凱爾強調，英國政府做出這項決定，是為了防止伊朗持續向中東發射飛彈，造成無辜平民傷亡、危及英國人的生命，並打擊那些並未捲入衝突的國家。而就在施凱爾發表談話的1小時後，賽普勒斯基地就遭到攻擊。

