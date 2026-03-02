為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    末代國王之子促伊朗人抗議　籲剩餘官員不流血交出政權

    2026/03/02 04:12 中央社

    美國和以色列持續對伊朗展開大規模空襲同時，流亡的伊朗末代國王之子芮沙．巴勒維今天敦促伊朗民眾每晚走上街頭抗議，共同推翻政府，並呼籲「剩餘的官員」不流血交出政權。

    法新社報導，現居美國的芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）表示，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於昨天開戰日遭到擊斃，這代表當前政權現正「瀕臨滅亡」。

    芮沙．巴勒維自從推翻王室的1979年伊斯蘭革命爆發之前就不曾返回伊朗。當前神權體制奮力維繫政權之際，他自詡將成為帶領伊朗邁向民主、實現世俗化轉型的重要人物。

    65歲的芮沙．巴勒維於美國和以色列攻擊伊朗的第2天在X發文表示：「我要求各位，在確保自身安全的情況下，以每晚高喊口號的方式，表達出對於這個伊斯蘭共和國潰敗的滿意和支持，並高聲喊出你們對伊朗未來的訴求。」

    他強調：「我的力量來自於你們的力量和支持。」

    芮沙．巴勒維呼籲「這個恐怖共和國剩餘的官員」不流血交出政權。

    他也向海外伊朗人喊話，希望他們加大力道聲援推翻政府的行動。

    他寫道：「迫使全世界聽見伊朗人民對這場人道主義干預的支持，以及我們對於這個政權徹底垮臺的訴求。」

    這場戰爭迅速瓦解伊朗神權政府，導致哈米尼和多名高層領導人遭到擊斃。

    不過伊朗反對派陣營仍存在分歧。芮沙．巴勒維因表態支持以色列受到批評，2023年他高調訪以之舉更導致整合反對勢力的努力受挫。

    同時，他至今未與父親的專制統治劃清界線。（編譯：何宏儒）1150302

