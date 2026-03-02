斬首哈米尼難撼動政權 革命衛隊實力猶存 恐走向軍事獨裁

美國和以色列的空襲擊斃多名伊朗高層領袖，包括最高領袖哈米尼，但伊斯蘭革命衛隊依然完好無損。（法新社檔案照）

美國和以色列的空襲在短短幾小時內擊斃多名伊朗高層領袖，包括最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。但他們為確保政權存續而建立的龐大安全機構，目前依然完好無損。

《華爾街日報》1日報導，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）是一支擁有近20萬名準軍事成員的武裝部隊，同時也發揮了平行政府與經濟力量的作用。它擁有獨立於正規武裝部隊之外的軍事與情報部門，並深深扎根於伊朗的商業體系之中，其主要任務是捍衛1979年革命後成立的伊斯蘭政權，並將其影響力擴展至整個中東地區。

除非革命衛隊被擊敗或以某種方式倒戈，否則它將保有透過非法活動獲取資金的能力，並協助葉門「青年運動」（Houthi）武裝分子等代理人，騷擾美國及其盟友。

革命衛隊神祕的「聖城部隊」（Quds Force）負責處理伊朗與該地區武裝團體的關係，其他部門則負責其飛彈計畫與國內安全。

以色列2月28日重創革命衛隊，擊斃其最高指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）、領導軍事委員會的夏卡尼（Ali Shamkhani），以及其他高階官員，表明美國正試圖削弱革命衛隊的力量。分析家指出，對革命衛隊設施的攻擊，可能會使其喪失對底層特務的控制力，並削弱其鎮壓國內反對派的能力。

報導指出，以色列打擊的目標包括革命衛隊的薩拉拉總部（Tharallah Headquarters）。在動亂時期，薩拉拉總部負責協調情報、治安、巴斯杰（Basij）民兵中的街頭執法人員，以及心理戰。

革命衛隊是伊朗國內的主導力量，但在與美國和以色列的較量中，其武力卻處於絕對劣勢。儘管如此，分析家與伊朗反對派領袖表示，要癱瘓該組織可能還需要數週、甚至數月的額外空襲與軍事行動。如果不這麼做，伊朗政權很可能會繼續存在，甚至變得更加專制，因為從美以最初空襲中倖存下來的強硬派，會進一步釋放革命衛隊的武裝死忠分子，以期保住權力。

華府風險顧問公司「巴夏報告」（Basha Report）創辦人阿爾巴夏（Mohammed Albasha）指出，哈米尼的死「強化了政權內部最死忠與軍事化的元素」，「目前沒有任何有組織的反對派準備好抓住這個時機。可能的結果不是改革，而是鞏固權力，更接近一個封閉的軍事國家。」

美國總統川普2月28日呼籲革命衛隊與警察，與反對政府的普通民眾「攜手合作」。他在社群媒體發文表示：「我們聽說，他們許多革命衛隊、軍隊，以及其他安全與警察部隊已經不想再戰，正在尋求豁免權。」

但分析家認為，在短期內，擺脫長達47年的強硬派伊斯蘭統治與對美敵意，是最不可能發生的劇本。

報導指出，革命衛隊內部雖然有務實派，但他們對宗教基本教義的執著，並不亞於哈米尼，以及在他身邊統治的神職人員。革命衛隊的許多領導層，是在1980年代對抗伊拉克的殘酷戰爭中成長起來的軍人，那個時代鞏固了革命衛隊在支持政權上的核心地位。而在哈米尼的統治下，意識形態的灌輸變得更為普遍。

分析家表示，伊朗政府可能會在革命衛隊的控制下，演變為某種形式的軍事獨裁，很難想像會出現像委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）那樣的人物；自從馬杜羅（Nicolás Maduro）在1月初的美軍突襲中被捕後，羅德里格斯便一直順從華府的路線。

反對德黑蘭的政策組織「反對伊朗核武聯盟」（United Against Nuclear Iran）革命衛隊研究主任阿拉比（Kasra Aarabi）強調，革命衛隊是一支高度激進且受過思想灌輸的部隊，「因此，我認為他們倒戈的想法是不太可能的。」

在德黑蘭，革命衛隊負責監督該市22個行政區的基地，這些基地由巴斯杰民兵駐守。巴斯杰是一支志願準軍事組織，在1月份政府鎮壓抗議者時充當先鋒。另有3000個較小的巴斯杰設施，分布在德黑蘭的大多數街區，全國各地也部署類似的基礎設施。

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）執行長方登（Richard Fontaine）在社群媒體發文表示，如果不佔領伊朗並派遣地面部隊，推翻德黑蘭政權將「極為困難」，「革命衛隊和巴斯杰仍將握有槍枝，而人民依然沒有。」

