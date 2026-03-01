哈米尼身亡前屬意3人掌權 但伊朗新領袖仍不明

伊朗最高領袖哈米尼生前已將國家日常運作的權力，下放給最親密盟友之一、國家安全委員會首長拉里賈尼（圖），形同架空總統裴澤斯基安。（路透檔案照）

在美國與以色列2月28日發動猛烈空襲之前，統治伊朗近40年、做為神權政體絕對權力核心的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），已為自己的身後事預先擬定權力過渡計畫。隨著他的死訊被證實，他為確保伊斯蘭共和國延續而制定的接班計畫，正迎來最嚴峻的實戰考驗。

總統4人暫時共同領導 待專家會議任命新領袖

伊朗政府1日證實，哈米尼已在美以聯軍的襲擊中喪生；而數小時前，美國總統川普已率先宣布他的死訊。不久後，官方伊朗通訊社（IRNA）發布聲明指出，在過渡期間，國家將由總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、司法總監艾杰（Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i），以及憲法監護委員會（Guardian Council）成員艾拉費（Alireza Arafi）共同掌管，但並未詳細說明接下來的具體運作步驟。

紐約時報報導，事實上，早在去年6月與以色列爆發為期12天的戰爭期間，當時正在躲藏的哈米尼，就已經指定3名能迅速接替他職位的候選人。根據伊朗體制，最高領袖必須是資深的什葉派神職人員及學者，並由被稱為「專家會議」（Assembly of Experts）的神職人員委員會負責任命。

哈米尼屬意3人掌權 幕僚長身亡

據6名不願具名的伊朗高階官員與2名神職人員透露，哈米尼屬意的3名最高領袖候選人，分別是艾杰、哈米尼的幕僚長海傑齊（Ali Asghar Hejazi），以及改革派陣營中的溫和派神職人員、也是首任最高領袖何梅尼的孫子哈山‧何梅尼（Hassan Khomeini）。然而，以色列軍方隨後表示，海傑齊已在空襲中被擊斃。

次子莫塔巴接班？哈米尼拒世襲制

另一方面，哈米尼的次子莫塔巴（Mojtaba Khamenei）長期以來一直在幕後扮演舉足輕重的權力角色，並受到部分派系的支持。但哈米尼生前曾向追隨者明確表示，他不希望最高領袖的職位變成世襲制。

紐時指出，目前伊朗的局勢走向仍混沌不明。到了28日晚間，這個國家嚴重的內部分歧已展露無遺。十幾名德黑蘭居民透過電話與簡訊透露，在首都的某些街區，可以看到哈米尼的反對者為他的死訊歡呼、跳舞與高呼口號。

一名企業家阿里在視訊通話中展示街頭的景象：「你聽見歡呼聲和拍手聲了嗎？看，我們街區還放了煙火。」

為了防患未然，哈米尼在28日的空襲前已採取預防措施，以確保政權存續。他將國家日常運作的權力，下放給最親密的盟友之一、現任國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani），形同架空現任總統裴澤斯基安。拉里賈尼在28日透過社群媒體發出強硬聲明，聲稱將給予「即將下地獄的國際暴君一個難忘的教訓」。

此外，高層官員指出，哈米尼還授權一個由政治與軍事盟友組成的小核心圈，以便在他遇害或戰爭期間無法聯繫時負責制定決策；他還為自己任命的高階軍政首長，設定4個層級的接班順序。這些核心人物除了傳出死訊的幕僚長海傑齊，還包括國會議長、前革命衛隊指揮官卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），以及他的最高軍事顧問、前革命衛隊指揮官沙法維（Yahya Rahim Safavi）。

儘管德黑蘭真正的掌權者身分依舊模糊，但伊朗高層似乎早有心理準備。就在幾天前，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在受訪時便曾暗示：「如果與美國發生戰爭，我們或許會失去一些領導者，但這不是個大問題。我們在自衛上沒有任何底線。」

