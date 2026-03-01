旅日注意！沖繩那霸機場驚傳中國大媽「當眾強擄男童」

沖繩那霸機場。（圖擷取自@nahaairport_oka 社群平台「X」）

位於日本國境最南邊的「沖繩」，因豐富自然美景成為國際人氣觀光勝地，每年吸引無數遊客到訪。然而當地一名家長透露，她近期帶著年幼的兒子到那霸機場，期間突有一名中國大媽跟她們打招呼，未料下一秒對方就當著自己的面，直接伸手抱住她的兒子，所幸有熱心路人上前制止，恐怖經歷曝光後，迅速引發日本各界譁然。

據了解，社群平台「X」（前Twitter）名為「シン サカモト」的日本女網友，上月26日分享自己與孩子在那霸機場遇到的綁架未遂事件。原PO回憶，機場有一個中國大媽（中国人のおばさん）突然對她跟兒子說一聲「你好」，緊接著快速朝她的兒子伸手、還試圖把兒子整個人抱起來，嚇得她趕緊將兒子拉開，並憤怒反問對方「妳想幹嘛」？

原PO表示，那名中國大媽眼見她做出的警戒動作，加上周圍其他日本人也上前加入保護行列，最終完全不理會她的質問，直接掉頭離開。原PO坦言，當時她很害怕對方有攜帶武器，也慶幸自己平時有給兒子戴防走失牽繩，這才避免寶貝兒子被當眾拐走，同時也以親身經歷向其他家長呼籲務必小心孩童安全，嚴防類似那名中國大媽的有心人士。

該文一出立即引發轟動，並在日本社群平台掀起熱烈討論，眾人除了讚賞原PO保護孩子的預防措施，也怒斥「中國人販子」近年將魔爪伸入包含日本在內的海外國家，呼籲日本政府必須加強警戒與追加刑罰。也有不少日本民眾擔憂，遭拐賣的日本兒童會被走私到中國「販售器官」，甚至被賣給農村老男人當生育機器，成為下一個「鐵鍊女」。

還有中日混血的日本網友表示，自己曾聽中國籍父親描述過，中國人販子在綁架孩子時通常不會打招呼，而是直接抱起孩子就跑，至於原PO遇到的情況，推測是因為看她是日本人，覺得打招呼能讓日本人放鬆警戒。另有旅日中國網友發文坦言，中國至今確實仍持續發生各種綁架未成年孩童的事件，直言在這類議題上，確實需要高度警戒中國人。

旅日中國網友還分享1個中日育兒差異，就是相比日本家長們大多放心孩子在公園等場所玩耍，中國因為時常發生拐賣孩童事件，導致多數家長帶孩子到戶外，很少會將視線離開自己的孩子。該名網友還強調，不只要警戒任何中國成年人，也要提防國中生和高中生，因為中國發生過多起利用青少年協助成年人販子拐賣孩童的真實案件。

息子と2人で空港いたら、いきなり中国人のおばさんがニーハオって声かけてきて息子を抱っこしようとしてた！引き離してなんですか？って聞いたら無言で去って行ったけど、誘拐されそうだったよねコレ????怖すぎる????ハーネス付けてて良かった????でも触られたの嫌すぎて無理????みんなも気をつけて???? — シン サカモト （@ssaka_119） February 26, 2026

