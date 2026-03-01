為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    哈瑪斯悼哈米尼揭長年軍援 間接證實2023攻擊以色列背後支持

    2026/03/01 18:39 編譯陳成良／綜合報導
    哈瑪斯武裝成員。該組織聲明承認，其作戰能力發展的關鍵，在於伊朗數十年來的軍事支援。（法新社資料照）

    巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）1日發表聲明，悼念日前在美以聯合空襲中身亡的伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），並表示伊朗多年來為其提供政治、外交與軍事支持。

    哈瑪斯在聲明中指稱，美國與以色列政府應對此起攻擊行為負責，並警告此舉將對區域安全與穩定產生影響。

    《法新社》報導，哈瑪斯武裝派別「卡桑旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）在聲明中將哈米尼稱為「抵抗軸心」（Resistance Axis）的主要支持者。該組織表示，伊朗數十年來對其提供的各項支援，是在哈米尼的決策與監督下進行。

    「卡桑姆旅」進一步指出，相關支持對其軍事能力與戰術發展具有重要作用，並在聲明中將此支援與2023年10月7日對以色列的攻擊行動並列提及。

    除了哈瑪斯，加薩地區另一主要武裝勢力「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）也對哈米尼身亡發表評論。該組織在聲明中將美以兩國的攻擊行動稱為「戰爭罪行」。

