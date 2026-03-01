熊本也有感！日本九州外海發生規模5.4地震

日本九州外海在今（1）日晚間發生規模5.4地震。（圖擷取自「日本氣象廳」官網）

日本九州外海在今（1）日晚間發生規模5.4地震，震央為薩摩半島西方海域，震源深度約深度130公里。日本氣象廳表示，本次地震沒有引發海嘯的危險，但仍呼籲民眾注意餘震。

根據氣象廳觀測資料，這起地震發生在日本當地時間晚間6點（台灣時間下午5點），宮崎縣、鹿兒島縣均測得最大震度3；香川縣、愛媛縣、高知縣、熊本縣，觀測到震度2；大分縣、兵庫縣、岡山縣、和歌山縣、山口縣、德島縣、佐賀縣，也有測得震度1。

請繼續往下閱讀...

另據日媒指出，日本南部區域近來地震頻傳，像是沖繩縣宮古島海域已在3天內發生至少18次地震，其中有8次規模超過5以上。沖繩氣象廳表示，這個狀況可能與去年吐噶喇列島近海發生的群震活動類似，呼籲當地民眾做好防災措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法