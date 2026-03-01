為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    央視稱伊朗人民哀悼哈米尼……忘關評論又大翻車 中網友灌爆慶賀！

    2026/03/01 19:15 即時新聞／綜合報導
    《央視》報導哈米尼死訊，結果忘記關閉評論區，底下一大票中國網友湧入慶賀。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）

    《央視》報導哈米尼死訊，結果忘記關閉評論區，底下一大票中國網友湧入慶賀。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）

    美國、以色列228聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被證實遭斬首。今（3/1）早原本要「闢謠」的中國官媒《央視》糗翻車之後，終於也更新消息報導哈米尼死訊，結果忘記關閉評論區，底下一大票中國網友湧入慶賀，讓身為伊朗老大哥的中共相當尷尬。

    今天剛傳出哈米尼在美伊聯手空襲中身亡消息的時候，《央視》還發布報導宣稱「哈梅內伊（中譯）將發表公開講話」，企圖闢謠。但在伊朗官媒證實最高領袖遭斬首一事後，《央視》驚覺翻車趕忙刪改報導。

    之後《央視》微博更新「哈梅內伊遇襲身亡」，宣稱伊朗全國上下都默哀偉大領導人，卻忘了開啟「精選評論」（評論過濾機制），底下湧入大批中國網友狂刷「恭喜恭喜，普天同慶」、「我滴法克？真不是特朗普（川普）口嗨啊」、「今天是個好日子！心想的事兒都能成！」、「是歡慶吧，還默哀，關評論吧，省得鬧心」、「舉國歡慶40天」、「我看視頻怎麼他們都在笑著歡呼哀悼？」、「又有一個國家邁向文明啦」、「神棍終於下線了」。

