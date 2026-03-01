為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    轉發哈米尼1月嗆「絕不向敵人低頭」 馬斯克酸：又一個被幹掉了！

    2026/03/01 16:52 即時新聞／綜合報導
    川普昔日盟友、世界首富馬斯克。（美聯社）

    川普昔日盟友、世界首富馬斯克。（美聯社）

    美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和約莫40名軍政高層在空襲中身亡，引發國際熱議。川普昔日盟友、世界首富馬斯克（Elon Musk）今天（3/1）在社群轉貼哈米尼今年1月份的「不投降宣言」，狠酸「又一個被幹掉了！」

    今年初，伊朗各地掀起抗爭活動，伊朗神權政府血腥鎮壓人民，引發外界撻伐。美國總統川普1月份就撂話，如果伊朗繼續暴力殺害那些和平示威者，美國將會介入對伊朗採取行動。當時哈米尼選擇與川普硬槓，除了發布全國講話誓言不屈服美國威脅，還在X平台上發帖：「我們絕不向敵人低頭！」

    哈米尼該則推文曝光後，釣出馬斯克特地用波斯語回覆：「想得美！」而今哈米尼的死訊被伊朗官媒證實後，馬斯克又轉發當時哈米尼的推文和自己的回應，狠酸：「又一個被幹掉了！」（Another one bites the dust）

    馬斯克推文底下隨即湧入上千名網友留言，「1月馬杜羅（Nicolás Maduro）、2月塞萬提斯（Nemesio Cervantes，墨西哥知名毒梟）、3月哈米尼、4月金正恩？5月……」、「北京那頭維尼熊坐不住了」、「金正恩冒冷汗了」、「下個許願習近平」、「普廷跟習近平也順便謝謝」、「川普搓手笑：誰是下一個呢？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播