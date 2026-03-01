轉發哈米尼1月嗆「絕不向敵人低頭」 馬斯克酸：又一個被幹掉了！

川普昔日盟友、世界首富馬斯克。（美聯社）

美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和約莫40名軍政高層在空襲中身亡，引發國際熱議。川普昔日盟友、世界首富馬斯克（Elon Musk）今天（3/1）在社群轉貼哈米尼今年1月份的「不投降宣言」，狠酸「又一個被幹掉了！」

今年初，伊朗各地掀起抗爭活動，伊朗神權政府血腥鎮壓人民，引發外界撻伐。美國總統川普1月份就撂話，如果伊朗繼續暴力殺害那些和平示威者，美國將會介入對伊朗採取行動。當時哈米尼選擇與川普硬槓，除了發布全國講話誓言不屈服美國威脅，還在X平台上發帖：「我們絕不向敵人低頭！」

哈米尼該則推文曝光後，釣出馬斯克特地用波斯語回覆：「想得美！」而今哈米尼的死訊被伊朗官媒證實後，馬斯克又轉發當時哈米尼的推文和自己的回應，狠酸：「又一個被幹掉了！」（Another one bites the dust）

馬斯克推文底下隨即湧入上千名網友留言，「1月馬杜羅（Nicolás Maduro）、2月塞萬提斯（Nemesio Cervantes，墨西哥知名毒梟）、3月哈米尼、4月金正恩？5月……」、「北京那頭維尼熊坐不住了」、「金正恩冒冷汗了」、「下個許願習近平」、「普廷跟習近平也順便謝謝」、「川普搓手笑：誰是下一個呢？」

So it goes https://t.co/ulVjb2YTwc — Elon Musk （@elonmusk） March 1, 2026

