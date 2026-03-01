為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普斬首哈米尼 英媒分析指威權領袖將「睡不安穩」

    2026/03/01 18:58 即時新聞／綜合報導
    美以襲伊讓全球局勢陷入動盪，英媒點出習近平恐更傾向武統，也認為威權領袖勢必提高警覺，「想必都會睡得更不安穩一些」。（路透）

    美以襲伊讓全球局勢陷入動盪，英媒點出習近平恐更傾向武統，也認為威權領袖勢必提高警覺，「想必都會睡得更不安穩一些」。（路透）

    在28日美國與以色列突襲行動中，伊朗官方傳媒證實伊朗最高領袖哈米尼死於襲擊。有英媒認為，此舉開創了一個危險先例，使得未來其他國家可能以武力解決國家間的爭端。英媒也點出此行動帶來的3大全球局勢影響，其中包括習近平現在可能認為，可以更自由地武統台灣。

    天空新聞網國防和安全編輯海恩斯（Deborah Haynes）分析，這次美國在未獲得國際共識，甚至未獲得國會支持的情況下，就決定對伊朗開戰，這已經開創了一個「武力使用」的危險先例，使得未來國家間的爭端更有可能通過飛彈而不是外交手段來解決，將讓全球陷入動盪。

    海恩斯也點出，這次行動放大了「斬首式打擊」的示範效果，意味著即便是最高領導層，也可能成為精準打擊目標。報導指出，在哈米尼之死後，普廷、習近平等這類威權領袖勢必提高警覺，「想必都會睡得更不安穩一些」。

    她接著點出，美以襲伊這場行動也已經浮現三個明確影響：第一，若英國與其他北約國家多半不譴責這次行動，西方未來要指責對手類似的軍事行動時，將更難站得住腳。以烏克蘭戰爭為例，普廷更能強勢回擊英法德對俄國入侵行動的譴責為「雙重標準」。

    第二，各國領導人將更清楚地認識到，軍事實力對於鞏固自身生存的重要性，國際情勢可能推動強國進一步軍事化，也迫使中小型國家靠攏。而習近平也將密切關注中東局勢發展，並且很可能認為，現在可以更自由地以武力奪取台灣。

    而最深遠的影響則是，二戰後逐步建立的國際規則正在瓦解，世界秩序將可能面臨前所未見的壓力。

