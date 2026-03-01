《華郵》：川普下令空襲伊朗 這2國是最大推手

美國海軍飛彈驅逐艦「斯普魯恩斯號」28日從一處未公開地點發射戰斧飛彈襲擊伊朗。（法新社）

《華盛頓郵報》1日引述4位知情人士披露，儘管美國情報評估認為，伊朗對美國和中東沒有迫在眉睫的威脅，但美國在中東的2個盟友以色列和沙烏地阿拉伯，在過去數週持續遊說美國總統川普，現在就是發動攻擊的時機，才促使川普在2月28日決定動手。

據報導，儘管沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德公開支持外交解決伊朗問題，但他在過去1個月裡多次私下致電川普，力主美國發動攻擊。與此同時，以色列總理納坦雅胡也繼續公開呼籲美國打擊他眼中對以色列構成生存威脅的伊朗。

在沙國推動發動攻擊之際，川普特使魏科夫和女婿庫希納正與伊朗就該國的核武和飛彈計畫進行談判。在此期間，雖然沙國王儲穆罕默德與伊朗總統裴澤斯基安通電話後，利雅德當局發表聲明稱，穆罕默德不會允許沙國領空或領土被用於攻擊伊朗，但穆罕默德私底下與美國官員會談中警告，如果美國現在不發動攻擊，伊朗將變得更加強大和危險。

穆罕默德的立場得了其兄長、沙國國防部長哈立德（Khalid bin Salman）的支持。哈立德今年1月在華府與美國官員舉行閉門會談，當時就已警告，美國現在不發動攻擊的後果可能十分嚴重。伊朗以什葉派穆斯林為主，沙國則以遜尼派穆斯林為主，2國長期以來一直存在激烈競爭，並在中東引發代理人戰爭。

魏科夫和庫希納2月27日在瑞士日內瓦與伊朗官員進行最後一次會晤，這是自2月初以來的第3次高級別會晤。1位川普政府高階官員透露，2人離開時認為德黑蘭在鈾濃縮問題上與美國玩弄手段，「很明顯，他們的目的是保留鈾濃縮能力，以便日後用於製造核彈」。

儘管美國的情報掌握，加上美以兩軍的強勢戰力，在空襲開始僅1小時就擊斃伊朗最高領袖哈米尼和數名高階官員，但光靠空襲能否實現川普不斷擴大的行動目標，目前仍不明朗，這些目標包括在伊朗建立親美的新政權。

