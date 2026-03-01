為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    戰機清晨出擊！美以空襲時間軸曝光 2小時直撲德黑蘭摧毀高層會議

    2026/03/01 15:59 編譯孫宇青／綜合報導
    伊朗最高領袖哈米尼28日在美以空襲中喪命。（路透）

    伊朗最高領袖哈米尼28日在美以空襲中喪命。（路透）

    美國和以色列在近期清晨開始對伊朗發動大規模空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。在得知哈米尼將出席1場領導層會議後，美以認定時機成熟並展開行動。

    《紐約時報》引述知情人士披露，美以政府最初計畫在夜幕掩護下發動攻擊，但在得知上午德黑蘭高層將在總統府、哈米尼官邸和國家安全委員會所在地等政府設施舉行會議後，決定調整出擊時間。

    以色列方面確定，這次會議的參與者包括伊朗高階國防官員，例如伊斯蘭革命衛隊（IRGC）司令帕克波爾（Mohammad Pakpour）、國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、軍事委員會主席夏卡尼（Admiral Ali Shamkhani）、革命衛隊航太部隊指揮官墨沙維（Seyyed Majid Mousavi）及情報部副部長席拉吉（Mohammad Shirazi）等人。

    據報導，以色列戰機於當地時間清晨6時許自基地起飛，雖然參與任務的機數相對不多，但都配備長程且高精準度武器。戰機起飛2小時5分鐘後，即德黑蘭時間上午9時40分左右，長程飛彈擊中目標建築群。

    攻擊發生時，伊朗高階國家安全官員正在一棟建築物裡，哈米尼則在附近另一棟建築物。1位以色列國防官員指出，當天早上的襲擊同時在德黑蘭多個地點進行，儘管伊朗已做好戰爭準備，但以色列對相關建築群的攻擊仍取得「戰術上的出其不意」。

    紐時指出，哈米尼被迅速除掉，反映美以兩國在襲擊前密切的軍事協調。這項行動也表明，在以色列和美國都發出明確備戰訊號之際，伊朗領導層未能採取足夠的預防措施。

