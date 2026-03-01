始於64、終於228！ 哈米尼就職日「1989年6月4日」掀各國熱議

哈米尼曾在1989年5月出訪中國，並在回國後不久，於1989年6月4日接任成為伊朗最高領袖前。（圖擷取自社群平台「KHAN Speaks」臉書）

美國、以色列2月28日對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被證實已在空襲中死亡，結束長達37年的獨裁統治。各國網友除討論哈米尼下令屠殺反抗其政權人民的血腥歷史，還注意到他上任最高領袖的時間，竟是中國爆發六四天安門事件的「1989年6月4日」，神奇巧合迅速引發熱烈討論。

綜合外媒報導，哈米尼成為伊朗最高領袖前，最後一次以伊朗總統身分出訪的國家，是同在亞洲的友邦中國與北韓，時間則是在1989年5月；伊朗伊斯蘭共和國首任最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）因病逝世後，哈米尼在1989年6月4日接任其職位。值得注意的是，哈米尼上任當天，友邦中國北京爆發震撼全球的民主運動「六四天安門事件」，中國共產黨政府派出大量武裝解放軍，對示威民眾進行血腥暴力鎮壓。

隨著美國總統川普、伊朗政府陸續證實哈米尼死訊，各國網友紛紛在社群平台討論與哈米尼有關的多種議題。其中，有香港網友查閱資料時注意到，哈米尼上任伊朗最高領袖的時間竟是在「六四天安門事件」那天，於是將這個冷知識分享到Threads，立即吸引不少中文使用者關注，更有人以「上台於不義之日，死於不義」來形容這個歷史巧合。

其他網友則表示，「邪惡連線」、「太玄了，8964」、「阿拉也會看日子」、「近平不喜歡照篇貼文」、「歷史總是驚人的相似？」、「一切都合理起来，獨裁者」、「他一定辱華了，快幫中共人舉報他」、「很多人會認為是巧合，但其實可能不是」、「再補一個冷知識，今天是文化大革命始後的滿60年，丙火午馬年」。

另有台灣網友指出，哈米尼傳出死亡的日期，剛好是台灣追悼慘遭中國國民黨屠殺的上萬名台灣人民的紀念日，「始於64，終於228」、「台灣人民追悼二二八，伊朗公民歡慶228」、「希望中國國民黨跟中國共產黨消失也在228」、「上任任期是6／4，死掉是2／28，還真會挑日子」、「228是悲傷的日子，卻也是人民重新甦醒的日子」。

A leaked video from 1989 reveals that Iran's Ayatollah Ali Khamenei was elected to a one-year caretaker period as supreme leader. Khamenei has held the position for almost 29 years, but at the start, he said he didn't feel qualified. pic.twitter.com/8YikKiAVDz — Radio Free Europe/Radio Liberty （@RFERL） January 10, 2018

自由時報

哈米尼曾在2016年會見訪問伊朗的中國國家主席習近平。（資料照，美聯社）

