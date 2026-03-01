為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美以聯手拔除伊朗軍事核心！革命衛隊司令、國安高層同遭擊斃

    2026/03/01 12:35 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗媒體報導，伊斯蘭革命衛隊司令帕克波爾（Mohammad Pakpour）在這次美以聯手空襲中喪生。（法新社檔案照）

    伊朗媒體報導，伊斯蘭革命衛隊司令帕克波爾（Mohammad Pakpour）在這次美以聯手空襲中喪生。（法新社檔案照）

    伊朗司法機構1日證實，在美國與以色列發動的聯合空襲中，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）司令以及最高國家安全顧問皆已喪生。

    伊朗司法機構旗下《米贊報》（Mizan）報導，革命衛隊總司令帕克波爾（Mohammad Pakpour）將軍與國家最高安全委員會主席沙姆哈尼（Ali Shamkhani）已在週六的襲擊中喪生。伊朗國營《伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）隨後亦證實此消息。

    帕克波爾是伊朗體制內強硬派的軍事核心人物。在以色列去年6月擊斃前任革命衛隊指揮官後，帕克波爾隨即接掌該組織最高指揮權。這是在不到一年內革命衛隊第二名總司令喪生。

    一同喪生的沙姆哈尼身兼已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的高階安全顧問，長期參與國家安全與重大外交決策。

    目前，伊朗官方尚未公布這兩個關鍵國安與軍事職位的後續接任安排。

    伊朗媒體報導，國家最高安全委員會主席沙姆哈尼（Ali Shamkhani）在這次美以聯手空襲中喪生。（法新社檔案照）

    伊朗媒體報導，國家最高安全委員會主席沙姆哈尼（Ali Shamkhani）在這次美以聯手空襲中喪生。（法新社檔案照）

