為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    受中東戰火影響 1800架航班取消、數十萬旅客滯留

    2026/03/01 12:46 即時新聞／綜合報導
    伊朗遭美國、以色列空襲後展開報復，中東地區有1800架航班因此取消，數十萬旅客被迫滯留。圖為民眾在黎巴嫩機場等候。（歐新社）

    伊朗遭美國、以色列空襲後展開報復，中東地區有1800架航班因此取消，數十萬旅客被迫滯留。圖為民眾在黎巴嫩機場等候。（歐新社）

    伊朗在2月28日遭受美國和以色列空襲後展開報復，使得以國、卡達、敘利亞、伊朗、伊拉克、科威特、巴林紛紛關閉領空，中東地區有1800架航班因此取消，數十萬旅客被迫滯留。

    據《美聯社》報導，阿拉伯聯合大公國杜拜、阿布達比和卡達首都杜哈的中東重要樞紐機場已關閉，而阿聯酋航空、卡達航空、阿提哈德航空等3大業者，每天平均會載送9萬名乘客在這些機場轉機，若再加上中東其餘旅客會更多。

    在伊朗進行報復性打擊後，全球最繁忙機場之一的杜拜國際機場有4人受傷；阿布達比國際機場有1人在無人機襲擊中喪命，另有7人受傷；科威特國際機場也通報了無人機攻擊事件。

    目前尚不清楚航班停開的時間會持續多久，或許可參考去年6月美、以一共對伊朗轟炸12天。對此，航空公司呼籲旅客在去機場之前，先到官網查詢航班狀態，部分業者則提供免費改票的服務。

    美國達美航空、聯合航空、荷蘭皇家航空已宣布暫停往返以色列特拉維夫的航班；德國漢莎航空、法國航空、泛航航空、土耳其飛馬航空則取消所有飛往黎巴嫩的客機；美國航空也暫停從賓州費城前往杜哈的班機。

    英國航空取消了飛往特拉維夫、巴林、約旦安曼的航班；印度航空暫停所有飛往中東的客機；土耳其航空前往黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、伊朗、約旦、卡達、科威特、巴林、阿拉伯聯合大公國、阿曼的航班同樣喊停。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播