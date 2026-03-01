受中東戰火影響 1800架航班取消、數十萬旅客滯留

伊朗遭美國、以色列空襲後展開報復，中東地區有1800架航班因此取消，數十萬旅客被迫滯留。圖為民眾在黎巴嫩機場等候。（歐新社）

伊朗在2月28日遭受美國和以色列空襲後展開報復，使得以國、卡達、敘利亞、伊朗、伊拉克、科威特、巴林紛紛關閉領空，中東地區有1800架航班因此取消，數十萬旅客被迫滯留。

據《美聯社》報導，阿拉伯聯合大公國杜拜、阿布達比和卡達首都杜哈的中東重要樞紐機場已關閉，而阿聯酋航空、卡達航空、阿提哈德航空等3大業者，每天平均會載送9萬名乘客在這些機場轉機，若再加上中東其餘旅客會更多。

在伊朗進行報復性打擊後，全球最繁忙機場之一的杜拜國際機場有4人受傷；阿布達比國際機場有1人在無人機襲擊中喪命，另有7人受傷；科威特國際機場也通報了無人機攻擊事件。

目前尚不清楚航班停開的時間會持續多久，或許可參考去年6月美、以一共對伊朗轟炸12天。對此，航空公司呼籲旅客在去機場之前，先到官網查詢航班狀態，部分業者則提供免費改票的服務。

美國達美航空、聯合航空、荷蘭皇家航空已宣布暫停往返以色列特拉維夫的航班；德國漢莎航空、法國航空、泛航航空、土耳其飛馬航空則取消所有飛往黎巴嫩的客機；美國航空也暫停從賓州費城前往杜哈的班機。

英國航空取消了飛往特拉維夫、巴林、約旦安曼的航班；印度航空暫停所有飛往中東的客機；土耳其航空前往黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、伊朗、約旦、卡達、科威特、巴林、阿拉伯聯合大公國、阿曼的航班同樣喊停。

