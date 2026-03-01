又吃台灣豆腐！中駐以色列使館撤離公告「台灣被納入中國公民」

中國駐以色列大使館最新公告。（圖擷取自「中國駐以色列使館」官網）

美國、以色列28日對伊朗發動大規模空襲，伊朗隨後展開報復行動。中國駐以色列大使館於今（1）日上午發布最新公告，通知所有在以色列境內的中國公民盡快自行轉移至安全地區，並開放有意願撤離者進行線上登記。但在這份公告之中，台灣人不僅被當列入「中國公民」之中，甚至持有「台胞證」者也被列為「中國護照」之一。

中國駐以色列大使館今日在官網發布「關於在以色列中國公民轉移撤離登記的通知」公告，內文強調當前以色列持續遭受導彈、無人機襲擊，「安全形勢嚴峻，不排除進一步惡化的可能」，建議在以色列的中國公民（包括香港、澳門及台灣同胞），盡快自行轉移至以色列境內安全地區，或者經由邊境口岸撤離至埃及境內。



公告指出，中國駐以色列大使館自3月1日起開放人員登記，請自行無法安排而又有意願撤離前往埃及的中國公民（包括香港、澳門及台灣同胞），按照指示掃描二維碼並完整、仔細填寫相應表格註冊登記，具體安排則會另行電話或微信一對一通知。另外，登記人員須持有中國護照（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證等）。

至於中國駐伊朗大使館，則尚未在官網公布撤離通知等消息，僅公告伊朗陸地邊際口岸情況（二），以及提醒在伊朗的中國公民密切關注當前局勢進展，加強安全防範，「如自行撤離，請務必提前規劃好路線，了解沿途安全形勢。如在撤離途中遇阻，請及時聯系駐伊朗使領館。目前形勢變化較快，我館將持續了解口岸情況並及時通報。」

