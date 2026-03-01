伊朗曾有機會達成協議！ 赫格塞斯：他們拒絕了 現在正承受後果

赫格塞斯提到，伊朗政權曾有機會達成協議，但他們卻拒絕，如今正在承受其後果。（法新社）

美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）死亡。美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群媒體「X」發文提到，伊朗政權曾有機會達成協議，但他們卻拒絕，如今正在承受其後果。

赫格塞斯提到，戰爭部28日依照川普總統的命令，啟動「史詩之怒行動」（OPERATION EPIC FURY），此行動是歷史上殺傷力最強、最複雜、最精準的空中作戰行動。赫格塞斯指出，伊朗近50年來一直針對、殺害美國人，不斷尋求世上最強大武器來推動其激進事業，而川普總統和以往任何一位總統都不同，開始解決這場「頑疾」。

請繼續往下閱讀...

赫格塞斯強調，對於那些對著美國人民的強力飛彈，軍方絕不容忍，這些飛彈將被摧毀，伊朗的飛彈生產設施、海軍也將會被摧毀，正如川普總統所言：「伊朗永遠不會擁有核武。」

赫格塞斯表示，美國並非是這場衝突的始作俑者，但美國將會結束這場衝突，「如果你像伊朗一樣，在世界任何地方殺害或威脅美國人，我們將追捕你，並將你擊斃」。文末赫格塞斯也強調，美軍將士是世界上最優秀的，他們全力以赴、誓言要完成目標，「願上帝保佑他們在任務中平安無事」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法