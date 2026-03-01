為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗曾有機會達成協議！ 赫格塞斯：他們拒絕了 現在正承受後果

    2026/03/01 11:49 即時新聞／綜合報導
    赫格塞斯提到，伊朗政權曾有機會達成協議，但他們卻拒絕，如今正在承受其後果。（法新社）

    赫格塞斯提到，伊朗政權曾有機會達成協議，但他們卻拒絕，如今正在承受其後果。（法新社）

    美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）死亡。美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群媒體「X」發文提到，伊朗政權曾有機會達成協議，但他們卻拒絕，如今正在承受其後果。

    赫格塞斯提到，戰爭部28日依照川普總統的命令，啟動「史詩之怒行動」（OPERATION EPIC FURY），此行動是歷史上殺傷力最強、最複雜、最精準的空中作戰行動。赫格塞斯指出，伊朗近50年來一直針對、殺害美國人，不斷尋求世上最強大武器來推動其激進事業，而川普總統和以往任何一位總統都不同，開始解決這場「頑疾」。

    赫格塞斯強調，對於那些對著美國人民的強力飛彈，軍方絕不容忍，這些飛彈將被摧毀，伊朗的飛彈生產設施、海軍也將會被摧毀，正如川普總統所言：「伊朗永遠不會擁有核武。」

    赫格塞斯表示，美國並非是這場衝突的始作俑者，但美國將會結束這場衝突，「如果你像伊朗一樣，在世界任何地方殺害或威脅美國人，我們將追捕你，並將你擊斃」。文末赫格塞斯也強調，美軍將士是世界上最優秀的，他們全力以赴、誓言要完成目標，「願上帝保佑他們在任務中平安無事」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播