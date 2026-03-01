為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    最高領袖哈米尼遭斬首 海外伊朗人持美國旗、川普肖像歡慶

    2026/03/01 11:46 即時新聞／綜合報導
    伊朗最高領袖哈米尼遭斬首，美國密蘇里州聖路易民眾上街歡慶，圖中持川普肖像慶祝的女子，為1996年以學生身分來到美國取得政治庇護的賈利利（Pegah Jalili）。（美聯社）

    美國、以色列2月28日空襲伊朗，該國最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已確認身亡，全球各地都可以看到伊朗裔民眾上街歡呼，也有許多支持伊朗民權的活動人士一起同樂，不少人都拿著美國國旗、川普肖像。

    從多家外媒照片可以看到，居住在美國密蘇里州聖路易的52歲伊朗裔女子賈利利（Pegah Jalili），是在1996年以學生身分來到美國取得政治庇護，她在美、以出手之後，和當地伊朗社群展開了慶祝遊行。

    在美國華盛頓特區、加州洛杉磯、喬治亞州亞特蘭大等地，也能看到伊朗社區民眾狂歡。除此之外，加拿大安大略省、荷蘭海牙、澳洲坎培拉、西班牙馬德里、德國柏林、亞美尼亞首都葉里溫，同樣有歡慶伊朗迎來轉機的僑民或民權人士。

    美國加州洛杉磯伊朗裔社群，持川普肖像迎接自由到來。（法新社）

    美國華府民眾上街感謝川普。（法新社）

    喬治亞州亞特蘭大伊朗社群，披上美國國旗歡慶。（法新社）

    加拿大安大略省民眾，上街支持美、以對伊朗的空襲。（美聯社）

    荷蘭海牙伊朗社群，持1979年之前的國旗「獅子與太陽旗」，慶祝伊朗迎來轉機。（歐新社）

    亞美尼亞首都葉里溫的伊朗大使館外，有伊朗僑民開心比YA。（美聯社）

    澳洲坎培拉伊朗僑民，拿起獅子與太陽旗、美國國旗、流亡王儲巴勒維肖像歡慶。（歐新社）

    西班牙馬德里民眾慶賀伊朗迎來轉變。（路透）

    伊朗最高領袖哈米尼遭斬首，德國柏林伊朗社群民眾上街歡呼。（法新社）

