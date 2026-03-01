誅殺哈米尼！川普擬推翻伊朗政權 昔日反戰盟友痛批：背叛

白宮官方X帳號轉發川普在Truth Social上的貼文，宣布伊朗最高領袖哈米尼在美以攻擊行動中喪生。（法新社）

美國總統川普在與以色列對伊朗發動大規模軍事行動後，公開宣示將追求推翻伊朗伊斯蘭共和國政府，標誌其對伊朗政策的明顯轉變。川普宣稱行動中已擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），相關死訊已獲伊朗官方證實。此番表態與他過去堅決反對「政權更替」及批評伊拉克戰爭的立場形成明顯對比。

據《法新社》報導，在經歷自2003年伊拉克戰爭以來中東最大規模的軍事集結後，川普發布聲明指出掌權自1989年的哈米尼已在空襲中喪生。川普近幾週原本僅暗示要迫使德黑蘭當局結束具爭議的核計畫，但他如今已與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）共同呼籲伊朗人民推翻現有政權。川普在聲明中表示，這是伊朗人民奪回國家的最大良機。

請繼續往下閱讀...

伊朗親西方前國王在1979年伊斯蘭革命中遭推翻，其子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）發布聲明的時間，與川普宣布行動的時間點相近。他先是證實這項軍事行動，隨後也宣布哈米尼死訊，並表示在哈米尼死後，伊斯蘭共和國很快將走入歷史。

昔批伊拉克戰爭錯誤 如今路線形成對比

儘管時空背景不同，川普如今的行動與言論令人聯想起前總統小布希（George W. Bush）在2003年出兵伊拉克時，以爭議性武器指控作為推翻他國政府的正當理由。然而，川普本人過去曾多次批評伊拉克戰爭是小布希的歷史性錯誤。

去年在沙烏地阿拉伯的一場演說中，川普曾表示所謂的「國家建設者」摧毀的國家遠比建立的還多。川普過去一直以和平候選人自居，其親信米勒（Stephen Miller）在2024年競選期間也曾宣稱川普等於和平。去年12月，川普政府發布的國家安全戰略明訂，美國在因應中東威脅時，應避免進行數十年毫無成果的「國家建設」戰爭。

智庫與黨內出現質疑聲音 擔憂重現戰略自欺

伊朗內部的局勢近期確實發生變化，去年12月底由生活成本引發的大規模示威遭當局武力鎮壓，導致數千人死亡。另一方面，川普近期也展現出動武意願，包括今年1月針對委內瑞拉左派領袖馬杜羅（Nicolas Maduro）的拘捕行動。

面對川普轉向政權更替路線，曾是其堅定盟友的前聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）批評，川普發動另一場為了外國政權更替的海外戰爭與歷任總統並無二致，並坦言這次行動令人感到背叛。

華府智庫卡托研究所（Cato Institute）研究員巴克（Brandan Buck）也質疑，川普呼籲推翻伊斯蘭共和國卻沒有清晰的勝利藍圖，重現了前人的戰略自欺問題。多數共和黨人則表態支持此次攻擊，參議員柯寧（John Cornyn）聲明期盼伊朗人能藉此重獲自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法