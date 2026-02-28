伊朗規避美國襲擊 海上儲油2億桶創紀錄

伊朗煉油廠。（路透）

路透報導，美國與以色列28日對伊朗展開攻擊，伊朗是石油輸出國組織（OPEC）第3大產油國，一直以來尋求保護其石油儲備，免遭美國的可能襲擊，根據Kpler 27日公布的數據顯示，伊朗在海上的石油儲備達2億桶，創紀錄新高，相當於全球兩天消耗量。

報導指出，伊朗的石油生產佔全球供應4.5%，其每日生產330萬桶原油，以及130萬桶凝結油（Condensate）與其他液態燃料。伊朗本國的煉油產能每日260萬桶。根據Kpler數據，2025年伊朗每日出口82萬桶燃料，包括液化石油氣，略低於2024年水準。

伊朗的油氣生產設施集中在南部省份：胡齊斯坦省（Khuzestan）生產石油、布什爾省（Bushehr）生產天然氣、南帕斯省（South Pars）生產凝結油。

伊朗90%原油從哈爾克島（Kharg Island）出口，再經由狹窄的荷姆茲海峽運輸，任何對該島的攻擊都將重創伊朗經濟。分析師指出，沙烏地阿拉伯以及其他OPEC成員國可透過閒置設施增產原油，彌補伊朗供應的下滑。

報導指出，中國民營煉油廠是伊朗原油的主要買家。美國財政部已對部分購買伊朗原油的中國煉油廠實施制裁。雖然中國表示，不承認對其貿易夥伴的單邊制裁，但其伊朗原油的採購量已下滑。

多年來，伊朗透過各種措施規避美國制裁，比如在海上將原油從一艘船轉移至另一艘船，改變石油來源，隱匿油輪位置，避免衛星監測。

另外，伊朗近海的南帕斯省天然氣田約佔全球最大天然氣蘊藏量三分之一，該天然氣田與卡達共享，卡達稱其為「北方氣田」。美國的制裁與技術限制，使伊朗多數的天然氣生產僅提供國內使用。數據顯示，伊朗2024年生產2760億立方米天然氣，國內使用佔94%。

