伊朗仍有能力重創美軍 以媒：飛彈、無人機攻擊更具威脅性

美軍位於巴林的基地、同時也是第五艦隊總部遭到伊朗飛彈攻擊。（法新社）

美國和以色列28日對伊朗展開軍事打擊，美以兩軍在與伊朗軍隊的正面交鋒中，都擁有壓倒性的優勢，但這並不意味勝利唾手可得，以色列媒體分析，因為伊朗仍可重創美軍，尤其透過比空軍戰力更具威脅性的報復性飛彈和無人機攻擊。

以媒指，若美國延長軍事行動，則將面臨武器庫存有限的風險。一旦伊朗攻勢造成美軍重大傷亡，甚至有戰艦遭擊毀，美國國內原本對軍事行動抱持懷疑的態度，也將迅速轉變為反對。

請繼續往下閱讀...

《以色列時報》分析，美國已向中東地區部署大量戰機、雙航艦打擊群和其他火力，唯獨在阿富汗和伊拉克戰爭教訓後，川普不太可能再次派地面部隊參戰，軍事行動將以戰機和飛彈等空中作戰為主。在去年6月對伊朗發動為期12天的戰爭中，美以透過精心策劃的轟炸和電子戰成功癱瘓伊朗防空系統。儘管伊朗試圖重建防空能力，包括秘密向俄羅斯採購「柳樹」（Verba）防空飛彈系統，且有部分據稱已提前交付，但仍無法使伊朗防空能力恢復水準。

伊朗發動報復性飛彈和無人機攻擊的能力，才是美以眼前更具威脅性的挑戰。2024年，伊朗兩次向以色列發射彈道飛彈和無人機，並在去年6月戰爭期間，在遇襲後也曾向以發動千架無人機攻擊，造成32人死亡，同時襲擊位於卡達的美軍烏代德空軍基地。如果伊朗再次攻擊，對以色列造成傷亡和破壞只是次要目標，美國在中東的軍事資產才是主要目標。德黑蘭一直夢想擊沉一艘美國軍艦，川普這次派「林肯號」和「福特號」航艦打擊群赴中東，對伊朗而言，攻擊目標比比皆是。

事實上，伊朗持續尋求增強這種威脅的方法，包括近日被披露與中國就購買CM-302反艦巡弋飛彈進行談判。一旦伊朗掌握攻擊美艦的能力，就可能徹底改變局勢。即便在中國飛彈運抵前，伊朗依然可以利用無人機、自殺式快艇和不太先進的飛彈攻擊美國艦艇。如果伊朗真的造成美國水兵或飛行員傷亡，尤其是成功擊沉一艘艦艇的話，可能會導致美國國內對這場戰爭的支持度斷崖式下跌。

不過，美軍航艦擁有多層先進的飛彈防禦系統，即使伊朗的無人機和飛彈攻勢成功突破防線，要擊沉一艘現代化航艦的可能性極低。在2005年一次演習中，美國海軍曾對一艘退役航艦進行長達4週的轟炸才將其擊沉。即使航艦打擊群中較小的艦艇相對容易攻擊，但美國海軍對該地區反艦飛彈的風險非常熟悉，已習慣在這種威脅下作戰。即便如此，也不能保證美軍不會遭受慘重損失。去年，美國對葉門叛軍組織「青年運動」的空襲中，就曾因事故損失2架FA-18戰機，且也被擊落7架「死神」無人機。

如果川普選擇延長軍事行動，將面臨武器庫存有限的風險，尤其是長程精準導引彈藥和攔截彈藥，從而損及應對中國威脅的戰備能力。在今年3月對委內瑞拉和去年6月對伊朗軍事行動中，川普的目標都很明確，但這次行動的目標尚不清楚是徹底推翻伊朗神學政權，還是削弱伊朗能力、迫使其達成可接受的核協議。除非川普明確設定目標，否則勝利恐將遙不可及。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法