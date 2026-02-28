飛彈擊中影像曝光！巴林美第5艦隊海軍基地遭攻擊

根據X上流出影片可見，美國海軍第五艦隊基地所在地巴林麥納瑪（Manama），突然遭飛彈命中，立刻引發爆炸，隨後濃煙四起，並傳來震天巨響。（取自X）

以色列、美國今日聯手向伊朗發動攻擊，伊朗隨後展開報復行動。巴林美國海軍第五艦隊基地目前被證實已遭到攻擊，X上有當地網友上傳飛彈攻擊時的瞬間畫面，引發討論。

根據X上流出影片可見，巴林麥納瑪（Manama）美國海軍第五艦隊的所在地，突然遭飛彈命中，立刻引發爆炸，隨後濃煙四起，並傳來震天巨響。

伊朗稍早警告美國、以色列，伊朗政權的報復回應「沒有任何紅線」。所有美國和以色列在中東的資產和利益，都已成為合法打擊目標。科威特、卡達、巴林以及阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，稍早都發生了爆炸事件，這些國家都設有美軍基地。

巴林官方稍早已證實，位於麥納瑪（Manama）的美國海軍第五艦隊基地遭到攻擊。巴林國家通訊中心發布聲明表示：「美國第五艦隊遭到了飛彈攻擊，我們稍後將提供更多細節。」

????????????????????????????BREAKING: Iran hits U.S. 5th Fleet Naval headquarters in Bahrain.pic.twitter.com/YIdMvuB9Mv — Jackson Hinkle ???????? （@jacksonhinklle） February 28, 2026

美國海軍第五艦隊基地證實已遭到攻擊。（路透）

