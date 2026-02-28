為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    飛彈擊中影像曝光！巴林美第5艦隊海軍基地遭攻擊

    2026/02/28 18:59 即時新聞／綜合報導
    根據X上流出影片可見，美國海軍第五艦隊基地所在地巴林麥納瑪（Manama），突然遭飛彈命中，立刻引發爆炸，隨後濃煙四起，並傳來震天巨響。（取自X）

    根據X上流出影片可見，美國海軍第五艦隊基地所在地巴林麥納瑪（Manama），突然遭飛彈命中，立刻引發爆炸，隨後濃煙四起，並傳來震天巨響。（取自X）

    以色列、美國今日聯手向伊朗發動攻擊，伊朗隨後展開報復行動。巴林美國海軍第五艦隊基地目前被證實已遭到攻擊，X上有當地網友上傳飛彈攻擊時的瞬間畫面，引發討論。

    根據X上流出影片可見，巴林麥納瑪（Manama）美國海軍第五艦隊的所在地，突然遭飛彈命中，立刻引發爆炸，隨後濃煙四起，並傳來震天巨響。

    伊朗稍早警告美國、以色列，伊朗政權的報復回應「沒有任何紅線」。所有美國和以色列在中東的資產和利益，都已成為合法打擊目標。科威特、卡達、巴林以及阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，稍早都發生了爆炸事件，這些國家都設有美軍基地。

    巴林官方稍早已證實，位於麥納瑪（Manama）的美國海軍第五艦隊基地遭到攻擊。巴林國家通訊中心發布聲明表示：「美國第五艦隊遭到了飛彈攻擊，我們稍後將提供更多細節。」

    美國海軍第五艦隊基地證實已遭到攻擊。（路透）

    美國海軍第五艦隊基地證實已遭到攻擊。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播