掌握自己命運！ 納坦雅胡促伊朗人民推翻暴政

以色列總理納坦雅胡。（歐新社檔案照）

以色列與美國協同，28日對伊朗發動攻擊後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發表演說，表示這次的打擊行動，將讓伊朗人得以推翻伊朗神權統治政權，他呼籲伊朗各族人民「掌握自己的命運」。

《衛報》、《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，納坦雅胡在攻擊行動發起後發表的首次談話，直接向伊朗人民喊話，號召「伊朗人民各個族群」，「擺脫暴政枷鎖，實現一個自由且和平的伊朗」。他表示，「我們的聯合行動，將為英勇的伊朗人民，掌握自己的命運創造條件」。

請繼續往下閱讀...

這並非納坦雅胡首次呼籲伊朗人推翻當前伊斯蘭神權統治者，去年6月以色列與伊朗的「12日戰爭」期間，他也曾呼籲伊朗人民起義，推翻伊斯蘭主義政權。

納坦雅胡28日在這段事先錄製的演說中，先感謝美國總統川普「歷史性的領導力」，隨後批評伊朗伊斯蘭革命後建立的阿亞圖拉政權，「47年來一直高喊『以色列去死』、『美國去死』」，不僅攻擊以國、也使許多美國人喪命，並殺害自己的人民，「我們絕不能允許（伊朗）這個殺戮恐怖主義政權取得核武，否則將使其得以威脅全人類安全」。

他向伊朗境多個族群喊話，「這是伊朗所有人民，波斯人、庫德族、亞塞拜然族、俾路支人及阿赫瓦茲人，擺脫受暴政統治的枷鎖，實現一個自由與和平伊朗的時候」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法