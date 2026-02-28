為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    掌握自己命運！ 納坦雅胡促伊朗人民推翻暴政

    2026/02/28 17:38 編譯管淑平／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡。（歐新社檔案照）

    以色列總理納坦雅胡。（歐新社檔案照）

    以色列與美國協同，28日對伊朗發動攻擊後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發表演說，表示這次的打擊行動，將讓伊朗人得以推翻伊朗神權統治政權，他呼籲伊朗各族人民「掌握自己的命運」。

    《衛報》、《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，納坦雅胡在攻擊行動發起後發表的首次談話，直接向伊朗人民喊話，號召「伊朗人民各個族群」，「擺脫暴政枷鎖，實現一個自由且和平的伊朗」。他表示，「我們的聯合行動，將為英勇的伊朗人民，掌握自己的命運創造條件」。

    這並非納坦雅胡首次呼籲伊朗人推翻當前伊斯蘭神權統治者，去年6月以色列與伊朗的「12日戰爭」期間，他也曾呼籲伊朗人民起義，推翻伊斯蘭主義政權。

    納坦雅胡28日在這段事先錄製的演說中，先感謝美國總統川普「歷史性的領導力」，隨後批評伊朗伊斯蘭革命後建立的阿亞圖拉政權，「47年來一直高喊『以色列去死』、『美國去死』」，不僅攻擊以國、也使許多美國人喪命，並殺害自己的人民，「我們絕不能允許（伊朗）這個殺戮恐怖主義政權取得核武，否則將使其得以威脅全人類安全」。

    他向伊朗境多個族群喊話，「這是伊朗所有人民，波斯人、庫德族、亞塞拜然族、俾路支人及阿赫瓦茲人，擺脫受暴政統治的枷鎖，實現一個自由與和平伊朗的時候」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播