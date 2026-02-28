牽動攻伊布局！美議員施壓川普 否決英國移交查哥斯主權

美軍B-1B轟炸機從狄耶戈加西亞空軍基地起飛。（法新社）

英國政府擬將設有英美軍事基地的查哥斯群島（Chagos Islands）主權移交模里西斯，在美國內部引發激烈討論。2名共和黨籍聯邦參議員和2名眾議員27日聯合致函川普政府，敦促川普否決這項計畫，並撤回任何批准該協議的外交溝通。

《華爾街日報》27日報導，聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）、克魯茲（Ted Cruz）及聯邦眾議員弗萊施曼（Chuck Fleischmann）、阿德霍爾特（Robert B. Aderholt）聯合致函國務卿魯比歐和戰爭（國防）部長赫格塞斯，指鑑於模里西斯與中國的密切關係，將位於印度洋戰略位置的查哥斯群島主權移交模國，將對美國國家安全和島上基地的可行性構成嚴重威脅。

甘迺迪指出，「中國和伊朗都清楚該基地的重要性，這已不是什麼秘密。正因如此，我才敦促美國竭盡全力確保該基地繼續掌握在美國和英國手中。」克魯茲也表示，「模里西斯與中國關係密切，移交主權將嚴重損害美英關係，並危及美國人民的安全。」

查哥斯群島最大島嶼狄耶戈加西亞島上設有英美空軍基地，可駐紮多型美國軍機，包括B-2等長程戰略轟炸機，並可為美國在中東、亞洲和非洲的軍事行動提供加油和後勤保障。該基地由美國在1970年代建造，也是軍艦、核潛艦和空中加油機的轉運樞紐，並設有一個太空部隊追蹤站，使美國能夠與衛星通訊。

根據英國與模里西斯的協議，英國移交查哥斯群島主權後，將以每年約1億英鎊（約42.3億台幣）的價格回租狄耶戈加西亞島99年，而美國將繼續使用該基地。2月17日，美國國務院發表聲明，稱支持英國繼續推進協議。部分美國官員認為，該協議將結束狄耶戈加西亞基地未來存在的法律不確定性。

川普本人對該協議的態度搖擺不定，今年1月稱其為「極其愚蠢的行為」，但2月初又稱，他理解這是英國首相施凱爾所能達成的最佳協議。最後，川普日前再次抨擊該協議，稱英國正在向「覺醒主義」（Wokeism）屈服，呼籲「不要拱手讓出狄耶戈加西亞！」

隨著美國與伊朗核談判遲遲未達成協議，美國可能對伊朗發動攻擊，狄耶戈加西亞基地再次成為焦點，因為該基地可用於戰略轟炸，使轟炸機能從伊朗飛彈射程之外的基地在中東地區執行任務。

