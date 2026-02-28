為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    阿曼外長稱美伊會談有突破 伊朗同意不囤濃縮鈾

    2026/02/28 09:27 中央社
    伊朗外長阿巴斯·阿拉格奇（左）在日內瓦會見了阿曼外長巴德爾·阿布賽迪（右）。（法新社）

    伊朗外長阿巴斯·阿拉格奇（左）在日內瓦會見了阿曼外長巴德爾·阿布賽迪（右）。（法新社）

    調解方阿曼的最高外交官員今天表示，伊朗在與美國的會談中同意永不囤積濃縮鈾，他稱這是一項重大突破，希望此舉能避免戰爭爆發。

    法新社報導，阿曼昨天在日內瓦居中斡旋美伊會談，外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）說，他相信協議中的所有問題都能在3個月內「友好且全面地」解決。

    阿布塞迪接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示：「如果最終目標是永遠確保伊朗無法擁有核彈，我想我們已經透過這些談判攻克難題，達成一項前所未有的重大突破。」

    他說：「我想如果我們能把握這點，並以此為基礎進行擴展，我相信協議已經近在咫尺。」

    阿布塞迪指出，伊朗將無法囤積濃縮鈾，且將有驗證機制。他說，伊朗也將把現有的濃縮鈾庫存降到「可能最低程度」，這些庫存將「轉換成燃料，而這些燃料的轉換過程是不可逆轉的」。

    阿布塞迪今天稍早也與美國副總統范斯（JD Vance）會面。他說：「這是全新的發展。這真的讓關於濃縮的爭論變得不再那麼重要，因為我們現在談的是零囤積。」

    美國總統川普的政府指控德黑蘭意圖製造核武。但阿布塞迪告訴CBS：「如果你無法囤積經濃縮的材料，那根本就無法製造出核彈。」

    根據2015年經由前總統歐巴馬談判的協議，伊朗同意將濃縮鈾維持在遠低於武器級的水準。然而，川普在第一任期撕毀協議並實施制裁，最近幾週還將美軍部署到那個區域，規模為近幾年來前所未見。

    美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）強調，任何協議都不能僅涵蓋核子計畫，還必須包括伊朗飛彈。被問到飛彈議題時，阿布塞迪說：「我相信伊朗對討論所有事情都持開放態度。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播