阿曼外長稱美伊會談有突破 伊朗同意不囤濃縮鈾

伊朗外長阿巴斯·阿拉格奇（左）在日內瓦會見了阿曼外長巴德爾·阿布賽迪（右）。（法新社）

調解方阿曼的最高外交官員今天表示，伊朗在與美國的會談中同意永不囤積濃縮鈾，他稱這是一項重大突破，希望此舉能避免戰爭爆發。

法新社報導，阿曼昨天在日內瓦居中斡旋美伊會談，外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）說，他相信協議中的所有問題都能在3個月內「友好且全面地」解決。

阿布塞迪接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示：「如果最終目標是永遠確保伊朗無法擁有核彈，我想我們已經透過這些談判攻克難題，達成一項前所未有的重大突破。」

他說：「我想如果我們能把握這點，並以此為基礎進行擴展，我相信協議已經近在咫尺。」

阿布塞迪指出，伊朗將無法囤積濃縮鈾，且將有驗證機制。他說，伊朗也將把現有的濃縮鈾庫存降到「可能最低程度」，這些庫存將「轉換成燃料，而這些燃料的轉換過程是不可逆轉的」。

阿布塞迪今天稍早也與美國副總統范斯（JD Vance）會面。他說：「這是全新的發展。這真的讓關於濃縮的爭論變得不再那麼重要，因為我們現在談的是零囤積。」

美國總統川普的政府指控德黑蘭意圖製造核武。但阿布塞迪告訴CBS：「如果你無法囤積經濃縮的材料，那根本就無法製造出核彈。」

根據2015年經由前總統歐巴馬談判的協議，伊朗同意將濃縮鈾維持在遠低於武器級的水準。然而，川普在第一任期撕毀協議並實施制裁，最近幾週還將美軍部署到那個區域，規模為近幾年來前所未見。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）強調，任何協議都不能僅涵蓋核子計畫，還必須包括伊朗飛彈。被問到飛彈議題時，阿布塞迪說：「我相信伊朗對討論所有事情都持開放態度。」

