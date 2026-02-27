為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普稱伊朗飛彈即將可襲美國本土 情報界打臉：至少還要8年

    2026/02/27 22:22 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗展示的國旗和飛彈。（路透檔案照）

    伊朗展示的國旗和飛彈。（路透檔案照）

    美國總統日前在國情咨文中警告，伊朗「很快」將擁有可打擊美國本土的飛彈能力，《路透》26日報導，根據3名了解情報報告的消息人士說法，川普這項說法缺乏美國情報評估的支持，甚至有誇大之嫌。

    路透報導，其中兩名消息人士指出，美國國防情報局（DIA）2025年一份非機密的評估報告並未改變，該報告認為，伊朗可能要到2035年，才有能力從其現有的衛星發射載具，發展出「軍事上可行」的洲際飛彈。另一名消息人士指出，就算與伊朗密切合作的中國或北韓提供技術協助，伊朗最早也會需要8年，才能生產「真正洲際飛彈等級、且具實戰能力的飛彈」。

    川普24日發表的國情咨文，指控德黑蘭正在發展飛彈，即將擁有射程能打到美國的飛彈，以此向美國民眾說明，為何美國可能對伊朗發動打擊行動。

    要求匿名的這幾名消息人士說，他們並未知悉任何美國情報評估，顯示伊朗正在發展射程即將達到可打擊美國本土的飛彈，但是他們也不排除，有他們不知道的新情報報告的可能性。稍早《紐約時報》率先報導，美國情報機構認為，伊朗距離具備能打擊美國本土的飛彈，尚有數年之遙。

    白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，「川普總統凸顯伊朗、這個高喊『美國去死』的國家，擁有洲際飛彈是令人嚴重關切之事，這一點絕對正確」。

