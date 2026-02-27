為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國「漢堡王」導入AI語音助理 能追蹤員工服務態度

    2026/02/27 21:46 編譯管淑平／綜合報導
    美國速食連鎖品牌漢堡王。（美聯社檔案照）

    美國速食連鎖品牌漢堡王。（美聯社檔案照）

    許多企業正應用人工智慧（AI）技術，提高工作效率。美國連鎖速食企業「漢堡王」（Burger King）正在測試一套AI系統，不只會提醒食材庫存量低，還能追蹤員工是否對顧客的友善程度。

    《美聯社》26日報導，總部設於邁阿密，擁有漢堡王、Popeyes等速食品牌的「餐飲品牌國際」（Restaurant Brands International）公司26日表示，現在正在美國約500家門市，測試這套採用OpenAI技術的AI系統，該系統會收集餐廳即時營運數據，透過名為「Patty」的語音助理告知員工。

    例如，若飲料機的飲料庫存不足，Patty會即時通知店經理；若有顧客透過QR Code反映廁所髒亂，經理也會接到該AI系統發出的警示。員工還可詢問Patty各式餐點做法，或在原料用完時，要系統將該品項從數位菜單下架。

    此外，漢堡王表示，他們也在測試，利用這套系統改善客戶服務，系統能追蹤員工是否說「歡迎」、「請」、「謝謝」等關鍵字，並將相關數據提供給管理者。

    Patty語音助理是AI平台「BK Assistant」的一環，該平台預計今年稍晚在全美門市應用。

    漢堡王表示，這麼做並非意在追蹤、評分個別員工表現，而是當作「指導工具」，提供即時洞察，提高服務品質；那些關鍵字也只是「協助經理了解服務模式的許多訊號之一」，該公司相信，接待客戶仍是以人為基礎，科技只是輔助、支援角色。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播