美國「漢堡王」導入AI語音助理 能追蹤員工服務態度

許多企業正應用人工智慧（AI）技術，提高工作效率。美國連鎖速食企業「漢堡王」（Burger King）正在測試一套AI系統，不只會提醒食材庫存量低，還能追蹤員工是否對顧客的友善程度。

《美聯社》26日報導，總部設於邁阿密，擁有漢堡王、Popeyes等速食品牌的「餐飲品牌國際」（Restaurant Brands International）公司26日表示，現在正在美國約500家門市，測試這套採用OpenAI技術的AI系統，該系統會收集餐廳即時營運數據，透過名為「Patty」的語音助理告知員工。

例如，若飲料機的飲料庫存不足，Patty會即時通知店經理；若有顧客透過QR Code反映廁所髒亂，經理也會接到該AI系統發出的警示。員工還可詢問Patty各式餐點做法，或在原料用完時，要系統將該品項從數位菜單下架。

此外，漢堡王表示，他們也在測試，利用這套系統改善客戶服務，系統能追蹤員工是否說「歡迎」、「請」、「謝謝」等關鍵字，並將相關數據提供給管理者。

Patty語音助理是AI平台「BK Assistant」的一環，該平台預計今年稍晚在全美門市應用。

漢堡王表示，這麼做並非意在追蹤、評分個別員工表現，而是當作「指導工具」，提供即時洞察，提高服務品質；那些關鍵字也只是「協助經理了解服務模式的許多訊號之一」，該公司相信，接待客戶仍是以人為基礎，科技只是輔助、支援角色。

