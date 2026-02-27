IG出手保護青少年！搜尋自殺、自殘內容主動通知父母

Meta推出青少年保護機制，如果青少年用戶在短時間內重複搜尋與自殺或自殘相關的內容，會主動介入並即時發送通知父母。（路透）

Meta昨（26）日正式宣布推出一項青少年保護機制，根據這項新政策，如果青少年用戶在短時間內重複搜尋與自殺或自殘相關的內容，Instagram將會開始主動介入並即時發送通知給其父母。這套預警系統也預計從下週起先於美國、英國和澳洲等國家推行。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，Meta在發布的官方部落格中說明，當這套警示系統偵測到青少年輸入「自殺」、「自殘」或任何暗示想傷害自己的特定詞彙時，警報將會根據家長提供的聯絡資訊，透過電子郵件、簡訊、WhatsApp或其餘App管道發送警示通知家長。

這項功能的不全用途於「監控」孩童，其設計核心更希望能「支援」家長，因此，每則通知都會附帶專家建議的溝通資源，協助家長在面對如此沉重且敏感的話題時，能以正確且溫和的方式開啟與孩子的對話。

對於這類系統的隱私與精準度，Meta強調開發過程中已盡力平衡安全性與實用性。Meta公司表示理解家長收到此類通知時可能產生的焦慮與恐慌感，因此會極力避免發送不必要的重複警報，以免過多的錯誤訊息導致家長產生「警報疲勞」而失效。

這套系統也預計從下週起於美國、英國和澳洲等國家正式上路，優先開放給已啟用Instagram「家長監督工具」的用戶使用，而其他國家則仍在計畫中。

類似防護機制未來也將延伸至Meta旗下的AI聊天機器人服務，若青少年與AI的對談中出現危險字眼，家長同樣會收到系統通知。

過去一年，Meta與其他社群平台（如OpenAI等）接連面臨多起訴訟，有家長控訴聊天機器人誘導青少年自殘，亦有人指控Instagram的演算法導致未成年人上癮，進而引發憂鬱症與自殺念頭，上週，Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）更在洛杉磯的一場指標性審判中出庭受審。在此背景下，而這套預警系統的推出，無疑是Meta試圖展現企業社會責任，並緩解公眾對青少年心理健康疑慮的重要一步。

