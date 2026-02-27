為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國無法取代美國！ 加拿大保守黨魁批政府向北京示好

    2026/02/27 21:17 編譯管淑平／綜合報導
    加拿大保守黨黨魁博勵治。（路透檔案照）

    加拿大保守黨黨魁博勵治。（路透檔案照）

    美國總統川普重回白宮後與加拿大關係緊繃之際，加拿大與中國關係出現回暖跡象。對此，加拿大保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）26日駁斥總理卡尼（Mark Carney）近期加強與北京接觸政策，表示中國無法成為美國的替代選項。

    《彭博》26日報導，博勵治26日在多倫多「加拿大經濟俱樂部」（Economic Club of Canada）向商界領袖發表演說，闡述他對加美關係的看法，以及保守黨會如何以有別於卡尼政府的方式處理貿易戰。

    他說，「加拿大的繁榮和安全，與和美國有穩定關係密不可分」，因此，「我們不應與我國最大客戶和最密切鄰國決裂，而去與北京建立新世界秩序戰略夥伴關係」；博勵治還特別提到，卡尼1年前才說過，中國是對加拿大的最大威脅。

    民調顯示，加拿大選民認為，卡尼的自由黨比較有能力因應川普政府。博勵治的基本支持群中，一部分對川普持正面看法，他一直未能在川普議題上採取堅定立場。

    博勵治26日的演說，駁斥川普稱加拿大佔美國便宜、或對防務沒有貢獻的說法，並舉出加國軍人在阿富汗戰爭和其他軍事任務中的犧牲。但是他也不認同卡尼將當前地緣政治的變化，包括川普政府處理貿易和外交政策的方式，形容為是加國和世界所面臨的「決裂」。

