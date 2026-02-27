台灣女童遭撞飛非個案！日本旅遊網紅也遇過 曝維基也有寫

台灣女童到日本東京旅遊，在澀谷十字路口被當地女子蓄意撞飛，引發網友熱議論。（本報合成，擷取自@hoshusokuhou）

台灣媽媽近日帶女兒到日本東京玩，在知名地標澀谷十字路口拍照，女兒突遭當地女子蓄意撞飛，影片曝光引發台日網路熱議。前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）27日分享，自己在日本也有類似遭遇，其實這種惡意撞人現象在日本並不是個案，日文維基百科甚至還有特別介紹。

林氏璧27日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，「台灣小女孩在澀谷十字路口被撞飛一事，引起了很大的關注。我印象很模糊，但仔細回想，我和小狸這快20年在日本旅途中好像各被撞過一次吧， 我指的是那種明顯感受是很刻意的衝撞， 然後這種人都是急急走過去不會停下來道歉或查看的。一般不小心撞到的情形， 肯定都會和對方示意，道歉或是查看一下的。」

他接著說：「不過我不知這狀況其實日本社會已經有很多討論了，所以今天早上記者打電話問我時，我不知道該怎麼回答。查了一下，日文維基百科都有了，這個現象肯定不是個案。維基寫『撞人男』（ぶつかり男，或ぶつかりおじさん）。作為一個社會現象被廣泛關注，大約始於2018年5月，一段在新宿車站拍攝的影片在X上瘋傳。」

「影片中一名男性在短短幾秒內，刻意偏離直線路徑，連續用力衝撞多名路過的女性。該影片引發了日本各大媒體的深度報導，許多受害者紛紛在網路分享類似經歷，這才讓大眾意識到這不是偶發意外，而是一種蓄意行為。在日本某個網站上，從2016年5月到2025年7月類似行為有100件以上通報。這個現象是指在人潮擁擠的車站大廳、月台或人行道上，有人（通常是中年男性）故意用力撞向迎面而來或走在前方的人，絕大多數的受害者是女性。」

最後他寫道，「雖然人數較少，但若加害者是女性，也會被稱為撞人大媽（ぶつかりおばさん）、衝撞女（体当たり女）或撞人女（ぶつかり女）；而當加害者是高齡者時，則被稱為撞人老人（ぶつかり老人）。」

