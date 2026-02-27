為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    對伊朗採取軍事選項 ABC：美軍中央司令部已向川普彙報

    2026/02/27 20:33 中央社
    美軍已將最先進的F-22戰機調往中東，準備對伊朗展開可能的攻擊行動。（歐新社檔案照）

    美國廣播公司（ABC）引述1名接近美國總統川普的人士報導，掌管美國在中東部隊的美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）今天向川普簡報在伊朗可能採取的軍事選項。

    報導並引述另1名熟知這場討論的人士說法，稱美國總統的最高軍事顧問、美國參謀首長聯席會議（JCS）主席凱恩（Dan Caine）也在場。

    今天美國和伊朗官員也在瑞士日內瓦，就伊朗的核子和彈道飛彈計畫進行非直接談判，雙方都尚未宣布達成協議；伊朗外交部長僅表示有進展，下週將在奧地利維也納繼續「技術層面磋商」。

    有2名知情人士另告訴ABC，若干美國共和黨人和一些川普（Donald Trump）政府官員近幾天私下鼓吹由以色列帶頭來打擊伊朗，而非由美國率先發動攻擊。目前尚不清楚川普是否接受這個方案。

    消息人士指出，美國與以色列仍有可能採取聯合行動，畢竟美軍已將數量驚人的艦艇與戰機部署到中東地區，全都在離伊朗很近的位置。

    若以色列打擊伊朗，美國國防官員預測德黑蘭幾乎確定會報復。而分析家說，如此一來川普可主張，美國介入這場衝突是符合其數十年來捍衛以色列的政策。

