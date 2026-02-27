巴基斯坦陸空作戰並進 阿富汗神學士游擊戰報復

巴基斯坦報紙27日大篇幅報導與阿富汗的衝突。（法新社）

巴基斯坦和阿富汗「神學士」（Taliban）政府邊境衝突升溫，巴國27日展開空襲及邊境地面作戰。分析指出，巴軍實力具有壓倒性優勢，但神學士具備強悍的游擊戰實力，預料雙方有一番激戰。

巴基斯坦長期以來不斷指責阿富汗神學士窩藏武裝份子，這些人在靠近巴國邊境發動攻擊，兩國關係因此一直緊張；但神學士否認指控，稱巴國的安全是其內部問題。雙方去年10月發生致命戰鬥，造成超過70人死亡後，卡達和土耳其一度出面斡旋，促巴阿達成脆弱的停火協議。

然而，近期砲火再度升溫，包括巴軍22日轟炸阿國東部楠格哈爾省及帕克蒂亞省等多個目標，造成至少18人死亡，聲稱旨在打擊巴基斯坦塔利班運動（TTP）和伊斯蘭國呼羅珊省（ISKP）營地，但阿方指控巴國濫殺平民及損害宗教建築。

在神學士26日對巴國部隊發動攻擊，擊斃及俘虜數十名士兵，並在2小時內奪下逾15個哨站後，巴軍27日凌晨發動代號為「公義之怒」的軍事行動，空襲阿國首都喀布爾、南部城市坎達哈及帕克蒂亞省等神學士軍事設施和哨站，並在邊境多地發生地面衝突。

巴國安全官員分享的影片顯示，夜間邊境沿線交火，火光閃爍且伴隨重砲轟鳴。「路透」核實的一段喀布爾空襲影片顯示，兩地升起滾滾黑煙，部分地區燃起熊熊大火。

《路透》及《紐約時報》指出，巴國軍事實力遠勝阿國，神學士兵力約17萬人，沒有戰機等空軍力量，反觀巴軍擁有逾60萬兵力、6000多輛裝甲車和400多架戰機，還擁有核武。不過，神學士在掌權前長年與美國為首的聯軍交戰，遊擊戰實力強大，應會襲擊邊境哨站及發動更多跨境遊擊戰。

巴國防長阿西夫表示，巴國曾希望北大西洋公約組織（NATO）部隊撤離阿富汗後，阿國能夠實現和平，並期望神學士政府專注於人民福祉和區域穩定，但神學士將阿富汗變成「印度的殖民地」，聚集來自世界各地的武裝份子，並開始「輸出恐怖主義」，「我們的耐心已耗盡，現在，我們與你們（阿富汗）之間已是公開戰爭」。

俄羅斯是唯一正式承認神學士政府的國家，俄國外交部呼籲雙方停止敵對行動，並表示若雙方提出請求，俄方考慮介入調解。中國外交部也表示嚴重關切巴阿交火，並稱已透過自身管道進行調停，願意擔任具建設性的角色。

